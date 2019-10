Serie A, Atalanta – Udinese 7-1: il tabellino

Il tabellino di Atalanta – Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (52′ Malinovskyi), Kjaer, Toloi; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez (64′ Barrow); Ilicic (76′ Traorè), Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Gosens, Arana, Ibanez, Freuler, Piccoli. Allenatore: Gasperini

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo (83′ Walace), De Paul (62′ Fofana), Sema; Lasagna, Okaka (46′ Pussetto). A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Nuytinck, Ter Avest, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

STADIO: Gewiss Arena

Reti: 11′ Okaka, 24′ e 42′ Ilicic, 34′ rig., 47′ e 74′ rig. Muriel, 51′ Pasalic, 82′ Traorè

Ammonizioni: Djimsiti, Samir, Hateboer

Espulsioni: 32′ Opoku

Recupero: 5′ minuti nel primo tempo, nessun minuto nel secondo tempo.

Note: assist di De Roon per l’1 a 1, assist di Gomez per il 4 a 1, altro assist di Gomez per il 5 a 1.