Atletico Madrid – Elche 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Atletico Madrid – Elche del 22 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Liga

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ATLéTICO MADRID-ELCHE CF 1-0

SECONDO TEMPO

90′ Intervento di Geoffrey Kondogbia, inevitabile il cartellino giallo per lui

90′ Finisce qui tra Atlético Madrid e Elche CF risultato di 1 a 0. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

90′ Finisce la gara di Bigas che lascia il rettangolo di gioco

90′ Minuti per Diego González che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

90′ Sanzionato con il giallo Luis Suárez, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

87′ Intervento da cartellino giallo per Darío Benedetto

86′ Finisce la gara di Johan Mojica che lascia il rettangolo di gioco

86′ Josan fa il suo ingresso in campo

85′ Ángel Correa abbandona il terreno di gioco

85′ Il tecnico inserisce Renan Lodi sul terreno di gioco

83′ Abbandona il terreno di gioco Lucas Boyé per Elche CF

83′ Tete Morente rimpiazza il compagno di squadra

83′ Esce dal campo Lucas Boyé per Elche CF

83′ Guido Carrillo si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

65′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Gonzalo Verdú

63′ Pere Milla fuori campo per dar spazio al compagno

63′ Spazio a Darío Benedetto, nuova mossa per l’allenatore

62′ Fuori Rodrigo de Paul, ecco la mossa dell’allenatore

62′ Kieran Trippier in campo, prende il posto del compagno di squadra

62′ Thomas Lemar fuori campo per dar spazio al compagno

62′ Forze fresche in campo per Atlético Madrid con l’ingresso di Luis Suárez

46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Atlético Madrid e Elche CF schierate al centro del campo

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Atlético Madrid e Elche CF. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

39′ Atlético Madrid in gol con Ángel Correa!

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro, si parte!

Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Atlético Madrid – Elche CF

Tabellino

ATLéTICO MADRID: Jan Oblak; José Giménez, Stefan Savić, Geoffrey Kondogbia, Rodrigo de Paul (dal 17′ st Kieran Trippier), Koke, Saúl, Thomas Lemar (dal 17′ st Luis Suárez), Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Ángel Correa (dal 40′ st Renan Lodi). A disposizione: Benjamin Lecomte, Nehuén Pérez, Šime Vrsaljko, Javier Serrano, Giuliano Simeone, Sergio Camello. Allenatore: Diego Simeone.

ELCHE CF: Kiko Casilla; Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Bigas (dal 45′ st Diego González), Helibelton Palacios, Johan Mojica (dal 41′ st Josan), Raúl Guti, Fidel, Iván Marcone, Lucas Boyé (dal 38′ st Guido Carrillo), Pere Milla (dal 18′ st Darío Benedetto). A disposizione: Tete Morente, Édgar Badía, Lluis Andreu, Barragán, Josema, John Chetauya, César Moreno, Diego Bri. Allenatore: Fran Escribá.

Reti: al 39′ pt Ángel Correa.

Ammonizioni: al 45′ st Geoffrey Kondogbia (ATL), al 45′ st Luis Suárez (ATL), al 20′ st Gonzalo Verdú (ELC), al 42′ st Darío Benedetto (ELC).

La presentazione del match

MADRID – Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 agosto, alle ore 19 si giocherà Atletico Madrid – Elche, incontro valido per la seconda giornata di Liga. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Celta Vigo; nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte e perso tre. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate contro l’Atletico Bilbao; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto un successo, tre pareggi e una sconfitta.

QUI ATLETICO MADRID – Probabile modulo 5-3-2- per l’Atletico Madrid con Oblak in porta e retroguardia formata al centro da Hermoso, Savic, Kondogbia e ai lati da Gimenez e Saul. In mezzo al campo Carrasco, Koke e Lemar. Davanti Llorente e Correa.

QUI ELCHE – L’Elche dovrebbe far scendere il campo la squadra con il modulo 3-5-2 con Casilla tra i pali e retroguardia formata da Verdu, Roco e Bigas. In mezzo al campo Guti, Marcone e Fidel; sulle fasce Joan e Mojica. Coppia di attacco formata da Milla e Bové.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak, Gimenez, Hermoso, Savic, Kondogbia, Saul, Carrasco, Koke, Lemar, Llorente, Correa. Allenatore: Simeone.

ELCHE (3-5-2): Casilla; Verdu, Roco, Bigas; Josan, Guti, Marcone, Fidel, Mojica; Milla, Boyé. Allenatore: Escriba.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atletico Madrid – Elche, valido per la seconda giornata di Luga, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.