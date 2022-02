Atletico Madrid – Manchester United 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atletico Madrid – Manchester United del 23 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

MADRID – Mercoledì 23 febbraio alle ore 21, allo Stadio Wanda Metropolitano, si accendono i riflettori per Atletico Madrid – Manchester City, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Di seguito le informazioni sulla partita, dalla cronaca diretta con le formazioni che scenderanno in campo al pre partita con curiosità, interviste e possibili schieramenti.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED 1-0 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Atletico Madrid e Manchester United, 1-0 all'intervallo in virtù della rete di Joao Felix al 7'. Per ora è tutto, piccola pausa e torniamo con Voi 46' primo giallo a Herrera, punita una trattenuta sul Pogba 45' 1 minuto di recupero 45' traversa di Vrsaljko! Punizione da Herrera su Lodi, cross profondo sul secondo palo dove si inserisce l'esterno che schiaccia di testa e legno che salva De Gea 40' fallo su Ronaldo di Llorente, il giocatore un pò dolorante resta a terra, una botta sul calcagno. Nulla di fatto sugli sviluppi della punizione battuta da Shaw 39' pressione molto alta degli spagnoli, qualche problema nel possesso palla con Pogba che finisce per commetter fallo 37' primo tentativo da fuori area per Ronaldo che prova con il destro ma rasoterra che si spegne di alcuni metri a lato 34' sul lancio di Herrera controllo e conclusione in area per Herrera con palla sull'esterno della rete 31' su palla recuperata alta da Kondogbia, palla a Lodi fermato irregolarmente da Varane: cross morbido di Lodi, intercetta la difesa. Prova una ripartenza veloce lo United ma ottimo ripiegamento di Reinildo sulla trequarti difensiva 30' fallo in attacco a Correa che si era involato sulla trequarti ma tutto fermo. Nell'occasione De Gea era uscito con i piedi fino a 30 metri 28' su cross dalla destra di Lodi sul secondo palo con il mancino prova una volée Joao Felix, palla alta 25' fallo in attacco di Kondogbia con qualche dubbio, il giocatore poteva involarsi verso l'area 24' ottima scelta di tempo per l'intervento in scivolata di Savic su Rashford 21' grande intensità della squadra di Simeone, partito con un ritmo infernale 17' ottima copertura di Correa che si infila in uno scambio palla a terra e punizione per la difesa 15' angolo per lo United dalla destra d'attacco, difesa attenta allonanta di testa 14' chiusura corretta al limite sul Joao Felix, ma inglesi che restano un pò schiacciati 11' prova a riorganizzarsi lo United, partito un pò timido 7' JOAO FELIX!! VANTAGGIO DELL'ATLETICO!! Sugli sviluppi dell'angolo, contro cross di Lodi dalla destra per il colpo di testa del giocatore sul primo palo, in anticipo su Maguire! Colpo di testa in allungo spettacolare con palla che carambola sul palo interno sinistro prima di finire alle spalle di De Gea 6' nuovo angolo dalla destra per gli spagnoli, allontana di testa la difesa 5' bello spunto di Joao Felix in area ma conclusione alta! Dall'altra parte troppo lungo un lancio di Bruno Fernandes 2' primo angolo concesso alla squadra di casa, sugli sviluppi palla pericolosamente in area piccola per Gimenez ma tentativo murato da Lindelof Si parte! Calcio d'avvio battuto dallo United in maglia blu scuro, Atletico nella tradizionale biancorossa Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Atletico Madrid - Manchester United. Da non perdere la grande sfida che seguiremo con la nostra consueta cronaca dalle ore 21. TABELLINO ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi; Correa, Joao Felix. A disposizione: Lecomte, Christian, De Paul, Griezman, Luis Suarez, Lemar, Hermoso, Javi Serrano. Allenatore: Diego Simeone. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Heaton, Henderson, Baily, Jones, Mata, Lingard, Dalot, Alex Telles, Wan-Bissaka, Matic, Elanga, Mejbri. Allenatore: Ralf Rangnick. Rete: al 7' pt Joao Felix Ammonizioni: Herrera Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Dichiarazioni nel pre partita

Il tecnico dello United, Ralf Rangnick ha commentato così il match: “Lo stile e il modo in cui le sue squadre si sono sempre esibite rispecchiano quelle emozioni che lui cerca di portare nella squadra, ed è di questo che si tratta. Dobbiamo far combaciare i livelli di energia ed emozioni in entrambe le partite e questo è ciò di cui dobbiamo essere consapevoli. Cercherò di preparare la nostra squadra, la mia squadra, esattamente per quel tipo di sfida. Sarà fisico, sarà emotivo. Dobbiamo essere forti mentalmente in entrambe le partite, ancora di più quando giochiamo in trasferta. Non abbiamo ancora giocato l’uno contro l’altro, ma ho sempre ammirato quello che ha realizzato. In 11 anni con l’Atletico, penso che abbia cambiato completamente quel club in uno dei club più rispettati d’Europa. Come ho detto, sto anticipando le due partite”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il rumeno Davidiu Haţegan, coadiuvato dagli assistenti Mircea Mihail Grigoriu e Sebastian Gheorghe; quarto ufficiale Radu Petrescu. Al VAR Massimiliano Irrati, assistente VAR Maurizio Mariani.

La presentazione del match

L’Atletico Madrid si é piazzato al secondo posto nel Gruppo B dietro al Liverpool e davanti al Porto. In Liga viene dal successo esterno per 0-3 contro l’Osasuna ed é quarto, a pari merito con il Barcellona, con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e sette sconfitte con quarantacinque gol fatti e trentaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando dodici reti e subendone dieci. Il Manchester City, invece, si è qualificata al primo posto del Gruppo F davanti al Villarreal. In Premier League é reduce dal successo esterno per 2-4 contro il Leeds ed é quarto a quota 46 punti, con un cammino di tredici partite vinte, sette pareggiate e sei perse con quarantaquattro reti realizzate e trentaquattro incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con nove gol fatti e sei subiti. Entrambe le squadre si sono incontrate solo in due occasioni, negli ottavi di finale della Recopa. L’Atletico Madrid ha vinto 3-1 al Vicente Calderón e ha pareggiato 1-1 all’Old Trafford per raggiungere il turno successivo con un punteggio complessivo di 4-1. L’unico precedente tra le due compagini in terra spagnola risale alla Coppa delle Coppe 1991/92 quando i padroni di casa vinsero per 3-0.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone, che non potrà contare su Lemar, Cunha, Wass e Lecomte, dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-4-2 con Oblak tra i pali e difesa composta al centro da Savic e Felipe Augusto e sulle fasce da Llorente e Reinildo. In mezzo al campo Kondogbia e Koke; sulle corsie esterne Correa e Carrasco. Davanti Joao Felix e Suarez.

QUI MANCHESTER UNITED – Rangnick, che dovrà rinunciare agli infortunati Bailly, Matic e Cavani, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Maguire-Varane e da Dalot e Shaw. In mediana Pogba e Mc Tominay. Sulla trequarti Sancho, Bruno Fernandes e Rashford di supporto all’unica punta Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Manchester United

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe Augusto, Reinildo; Correa, Koke, Kondogbia, Carrasco; Joao Felix, Suarez. Allenatore: Diego Simeone.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Shaw; Pogba, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ralf Rangnick.

Curiosità

Questa sarà la prima volta che Diego Pablo Simeone e Ralf Rangnick si affrontano. Ángel Correa ha segnato 12 gol in questa stagione in tutte le competizioni, la sua migliore stagione per il nostro club. João Félix ha giocato la sua 100esima partita da giocatore biancorosso contro l’Osasuna. In questo periodo il portoghese ha segnato 23 gol e fornito 12 assist. Antoine Griezmann ha segnato 4 dei 7 gol che abbiamo segnato in questa edizione della Champions League (57%). Il francese ha tirato in porta 6 volte, regalandogli un’efficienza del 66,66% sotto porta. Il Manchester United ha segnato 499 gol nella massima competizione europea – 100 in Coppa dei Campioni e 399 in Champions League – e potrebbe essere la quarta squadra a raggiungere quota 500. Entrambe le squadre hanno trovato tra il 76° minuto e la fine della partita la loro finestra più produttiva, con la nostra squadra che ha segnato quattro gol e cinque nella squadra inglese. Koke, con 215, è il giocatore biancorosso con il maggior numero di passaggi nella competizione, mentre Wan-Bissaka è il giocatore dello United con 244.

Dove vederla in TV ed in streaming

Atletico Madrid – Manchester United sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. La visione del match di Champions League è inclusa con Prime. Tutti coloro che non dispongono della sottoscrizione a Prime avranno la possibilità di iscriversi e guardare Inter-Liverpool su Amazon Prime Video: prova gratis per 30 giorni, poi 3,99 €/mese.