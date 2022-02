Vis Pesaro – Pescara 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vis Pesaro – Pescara del 23 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C 2021/2022

PESARO – Mercoledì 23 febbraio, alle ore 21, allo Stadio “Tonino Benelli”, andrà in scena Vis Pesaro – Pescara, recupero della ventiduesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. Nel turno precedente i marchigiani hanno perso per 2-1 sul campo del Cesena; occupano il settimo posto in classifica, a quota 35 punti e con un cammino di otto vittorie, undici pareggi e otto sconfitte, con ventisei gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando cinque reti e incassandone sette. Gli abruzzesi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Fermana e sono quinti a quota 44 punti, frutto di undici vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte; per loro quaranta gol fatti e trentuno subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un successo, tre pareggi e una sconfitta con cinque reti siglate e altrettante incassate. Nella gara di andata, lo scorso 12 settembre, finì 2-2. A dirigere il match sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Simone Asciamprener Rainieri di Milano; quarto ufficiale Andrea Zoppi di Firenze.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PRIMO TEMPO

Al via il match e dopo 5 minuti conclusione dal limite per Cannavo e palla che centra l’incrocio dei pali. Al 9′ Pescara in vantaggio con Cernigoi grazie a una colpo di testa sotto misura in tuffo sugli sviluppi di un corner dalla destra. Al 13′ ci prova dal limite D’Ursi ma palla che sorvola se pur di poco la traversa. Bolide di Pompetti con il mancino dai 25 metri sfera sulla traversa, quindi sul fondo al quarto d’ora di gioco. Senza problemi i biancazzurri in gestione del match dopo 33 minuti di gioco, per adesso la difesa non ha avuto problemi. Al 40′ sugli sviluppi di un angolo colpo di testa debole e centrale di Sanogo, blocca senza problemi Sorrentino. Al 42′ chiusura provvidenziale in area di Ferrini su Cernigoi autore di una bella sgroppata da centrocampo. Un minuto dopo problemi per Illanes dopo una botta, ma il giocatore dopo l’intervento dello staff sanitario si rialza prontamente. Dopo un minuto di recupero si chiude con la Vis Pesaro sotto di un gol contro il Pescara, decide una rete di Cernigoi.

Tabellino in tempo reale

VIS PESARO: Astrologo A., Cannavo K., Coppola M., de Respinis A., Farroni A. (Portiere), Ferrini M., Gavazzi F., Lombardi L., Piccinini S., Saccani M., Sanogo A. K.. A disposizione: Besea E., Campani M. (Portiere), De Nuzzo G., Di S. P., Eleuteri A., Manetta M., Marcandella D., Parrinello T., Rossi D., Rubin M., Silenzi C., Tonso M.



PESCARA: Cernigoi I., Clemenza L., De Risio C., D'Ursi E., Illanes J., Ingrosso G., Pompetti M., Pontisso S., Sorrentino A. (Portiere), Veroli D., Zappella D.. A disposizione: Blanuta V., Cancellotti T., Di Gennaro R. (Portiere), Drudi M., Frascatore P., Iacobucci A. (Portiere), Ierardi M., Nzita M., Rasi A., Rauti N.



Reti: al 9' pt Cernigoi I. (Pescara).

Astrologo A., Cannavo K., Coppola M., de Respinis A., Farroni A. (Portiere), Ferrini M., Gavazzi F., Lombardi L., Piccinini S., Saccani M., Sanogo A. K..Besea E., Campani M. (Portiere), De Nuzzo G., Di S. P., Eleuteri A., Manetta M., Marcandella D., Parrinello T., Rossi D., Rubin M., Silenzi C., Tonso M.Cernigoi I., Clemenza L., De Risio C., D'Ursi E., Illanes J., Ingrosso G., Pompetti M., Pontisso S., Sorrentino A. (Portiere), Veroli D., Zappella D..Blanuta V., Cancellotti T., Di Gennaro R. (Portiere), Drudi M., Frascatore P., Iacobucci A. (Portiere), Ierardi M., Nzita M., Rasi A., Rauti N.al 9' pt Cernigoi I. (Pescara).

Formazioni ufficiali

VIS PESARO: 22 Farroni, 3 Ferrini, 4 Gavazzi, 8 Lombardi, 9 De Respinis, 10 Cannavo, 16 Astrologo, 18 Sanogo, 23 Coppola, 24 Piccinini, 27 Saccani. A disposizione: 1 Campani, 2 Parrinello, 6 Manetta, 7 Tonzo, 11 De Nuzzo, 15 Di Sabatino, 19 Silenzi, 20 Besea, 21 Marcandella, 28 Rossi, 32 Rubin, 33 Eleuteri. Allenatore: Banchini Marco

PESCARA: 22 Sorrentino, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 13 Zappella, 19 De Risio, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 17 Rauti, 18 Drudi, 23 Cancellotti, 29 Nzita, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 68 Ierardi. Allenatore: Gaetano Auteri

Biglietti

I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale, fino a inizio gara. Presso il botteghino dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto solamente in prevendita Martedì 22 Febbraio dalle 15 alle 19: TRIBUNA COPERTA: 25 euro INTERO – 22 euro RIDOTTO – 1 euro RIDOTTISSIMO; TRIBUNA PRATO/LATERALE: 15 euro INTERO – 12 euro RIDOTTO – 1 euro RIDOTTISSIMO; SETTORE OSPITI: 15 euro INTERO – 12 euro RIDOTTO. I prezzi ridotti sono destinati a: Donne, Over 65, Under 15, Invalidi dal 50% al 99%. I ridottissimi sono destinati a: Bambini da 0 a 10 anni compiuti (da 11 anni pagano il ridotto).

La presentazione del match

QUI VIS PESARO – Banchini dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2. Davanti a Farroni agiranno Piccinini, Gavazzi e Ferrini. Sulle fasce Saccani e Astrologo, mentre al centro del campo ci saranno Besea e Coppola Sulla trequarti De Nuzzo, di supporto alla coppia formata da De Respinis e Cannavò.

QUI PESCARA – Auteri dovrà ancora rinunciare all’infortunato Memushaj. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Cernigoi al posto di Ferrari.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Pescara

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Besea, Coppola, Astrologo, De Nuzzo; De Respinis, Cannavò. Allenatore: Banchini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi. Allenatore: Auteri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.