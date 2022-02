Champions League, Benfica – Ajax 1-2: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benfica – Ajax del 23 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

LISBONA – Mercoledì 23 febbraio alle ore 21, allo Stadio da Luz di Lisbona si accendono i riflettori per Benfica – Ajax, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. I portoghesi sono arrivati secondi nel gruppo E alle spalle del Bayern Monaco. In campionato vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro il Boavista e sono terzi con 51 punti, frutto di sedici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con sessanta gol fatti e ventidue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato tre volte e perso due siglando otto reti e subendone altrettante. Gli olandesi si sono classificati al primo posto nel Gruppo C davanti allo Sporting, a punteggio pieno. Nell’Eredivisie sono reduci dal successo esterno di misura contro il Willelm II e sono primi a quota 57 punti, con un cammino di diciotto partite vinte, tre pareggiate e due perse con settanta gol realizzati e soltanto cinque incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di sole vittorie con sedici gol fatti e uno subito. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 7 novembre 2018 quando finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

BENFICA: Everton, Gilberto, Grimaldo A., Nunez D., Otamendi N., Ramos G., Silva R., Taarabt A., Vertonghen J., Vlachodimos O. (Portiere), Weigl J.. A disposizione: Araujo T., Bernardo P., Dias G., Goncalves D., Lazaro V., Leite H. (Portiere), Mario J., Meite S., Morato, Radonjic N., Yaremchuk R. Allenatore: Verissimo N..



AJAX: Alvarez E., Antony, Berghuis S., Blind D., Gravenberch R., Haller S., Martinez L., Mazraoui N., Pasveer R. (Portiere), Tadic D., Timber J.. A disposizione: Danilo, Daramy M., Gorter J. (Portiere), Jensen V., Klaassen D., Kudus M., Onana A. (Portiere), Rensch D., Schuurs P., Tagliafico N., Taylor K. Allenatore: ten Hag E..



Reti: al 26' pt Haller S. (Benfica) al 18' pt Tadic D. (Ajax), al 29' pt Haller S. (Ajax).



Ammonizioni: al 23' pt Mazraoui N. (Ajax), al 45' pt Berghuis S. (Ajax).

L’arbitro

A dirigere il match sarà Slavko Vinčić , coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič; quarto ufficiale Rade Obrenovič. Al VAR Marco Fritz, assistente VAR Jure Praprotnik.

La presentazione del match

QUI BENFICA – Out gli infortunati Almeida, Verissimo, Seferovic e Pinho. I lusitani potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Vlachodimos in porta e con Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo nel reparto difensivo. A centrocampo Weigl, Joao Mario e Paulo Bernardo, alle spalle del tridente offensivo composto da Rafa Silva, Yaremchuck e Nunez.

QUI AJAX – Ten Hag dovà rinunciare a Brobbey, Klaiber e Stekelenburg; potrebbe adottare un modulo speculare con Pasveer tra i pali e con Mazraoui, Timber, Martinez e Blind a formare il blocco difensivo. A centrocampo Berghuis, Edson Álvarez e Klaassen. Tridente offensivo composto da Antony, Haller e Tadic

Le probabili formazioni di Benfica – Ajax

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Paulo Bernardo; Rafa Silva, Yaremchuk, Nuñez. Allenatore: Verissimo.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Berghuis, Edson Álvarez, Klaassen; Antony, Haller, Tadic. Allenatore: Ten Hag

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite), . Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.