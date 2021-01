LaLiga, Atletico Madrid – Siviglia: diretta live e risultato

La partita Atletico Madrid – Siviglia di Martedì 12 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 1° giornata de LaLiga

MADRID – Martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21:30 si giocherà Atletico Madrid – Siviglia, incontro valevole per la 1° giornata 1 del campionato LaLiga . Ricordiamo che ll’ultima gara tra le due compagini, giocata il 7 marzo 2020, era terminata con il risultato di 2-2. I bookmakers danno favorito l’Atletico Madrid e la quota della vittoria è data a 1.90. L’Atletico Madrid, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 8 gol e ne ha subito 3. Il bilancio del Siviglia é invece di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 3 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Se andiamo a sfogliare la classifica di LaLiga ad oggi é in testa l’Atletico Madrid con 38 punti, seguito dal Real Madrid con 36 e dal Villarreal con 32.

Le probabili formazione di Atletico Madrid – Siviglia

Simeone dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-4-2 con Oblak in porta, pacchetto difensivo composto da Hermoso e Trippier sulle corsie esterne mentre nel mezzo Savic e Felipe. A centrocampo Koke e Saul in cabina di regia con Lloernte e Lemar sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Joao Felix e Luis Suarez. Lopetegui dovrebbe optare per un 4-3-3 con Bono in porta, terzini Navas e Acuna e difensori centrali Koundé e D.Carlos. In cabina di regia Gudelj affiancato da Rakitic e Jordan come interni. In attacco Ocampos e Suso ali e En-Nesyri punta centrale.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Lemar; João Felix, L. Suarez. Allenatore: Simeone

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, D.Carlos, Acuna; Rakitic, Gudelj, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Atletico Madrid – Siviglia, valida per la 1°giornata de LaLiga , sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.