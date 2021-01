Coppa Italia, Milan – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Torino del 12 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per gli ottavi di Coppa Italia

MILANO – Martedì 12 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Torino, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa in campionato con i rossoneri che hanno vinto 2-0. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Pioli che, in campionato, occupa la prima posizione in classifica con 40 punti mentre la compagine guidata da Giampaolo occupa il terzultimo posto in classifica con 12 punti. La vincente di questo confronto se la vedrà contro una tra Fiorentina e Inter, possibile Derby della Madonnina ai quarti di finale.

La cronaca con commento minuto per minuto

MILAN-TORINO IN DIRETTA Martedì 12 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I rossoneri dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dalot e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kalulu e Romagnoli. A centrocampo Calabria e Kessie in cabina di regia mentre davanti spazio a Castillejo, Calhanoglu e Hauge alle spalle di Leao.

QUI TORINO – Giampaolo dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, reparto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Lyanco. A centrocampo Segre in cabina di regia con Lukic e Linetty mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Singo e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Torino, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1: collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Analisi post-partita e interviste agli allenatori su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre). Milan – Torino sarà visibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, piattaforma utile per assistere a tutta la programmazione della Rai: basterà registrarsi e scegliere l’evento desiderato per godersi la visione. Servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leão. Allenatore: Pioli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

STADIO: San Siro