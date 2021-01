Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino del 12 gennaio 2021: incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 20.45.

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Milan e Torino nell’incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Musacchio, Romagnoli, Kalulu; Calabria, Kessié; Castillejo, Brahima Diaz, Hauge; Leão. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 19.45]

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou Buongiorno, Murru; Segre, Rincon, Meiteé; Gojak, Verdi, Zaza. Allenatore: Giampaolo [UFFICIALE ALLE 19.45]