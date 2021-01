Milan – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Torino del 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la 17° giornata del campionato di Serie A

MILANO – Sabato 9 gennaio andrà in scena Milan – Torino, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione rossonera che viene dalla sconfitta casalinga contro la Juventus (la prima dopo 27 partite) ed in classifica occupa sempre la prima posizione con 37 punti, uno in più rispetto all’Inter. Dall’altra parte troviamo la squadra dell’ex Giampaolo che è reduce dal pari casalingo contro l’Hellas Verona: i Granata non perdono da quattro partite ed in classifica occupano il diciassettesimo posto, in coabitazione con il Parma, a quota 12 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 9 gennaio alle ore 19.45

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli ritrova pedine importanti almeno per la panchina. I rossoneri dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Tonali al fianco di Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Castillejo, Calhanoglu e Hauge alle spalle di Leao.

QUI TORINO – Giampaolo dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Lukic e Linetty mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Singo e Rodriguez. Davanti spazio a Gojak alle spalle dell’unica punta Belotti.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Gojak; Belotti. Allenatore: Giampaolo

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Torino, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Sarà inoltre possibile seguire la gara su dispositivi come pc o notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android. Dopo il triplice fischio finale saranno disponibili gli highlights della sfida, oltre che l’evento integrale on demand.