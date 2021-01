Serie A, Milan – Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino del 9 gennaio 2021: incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

MILANO – Questa sera per la 17ma giornata si affronteranno Milan e Torino. Commenteremo in diretta l’incontro a partite dall’uscita delle formazioni ufficiali intorno alle 19.45. Al momento proviamo a ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori. Pioli recupera Calahanoglu che aveva accusato un fastidio alla caviglia nella sfida con la Juventus e Ibrahimovic. Entrambi dovrebbe però essere inseriti a gara in corso. Davanti a Donnarumma linea a quattro con il recuperato Kjaer a far coppia centrale con Romagnoli mentre sulle fasce Theo Hernandez e Calabria con Dalot che potrebbe entrare nella mezz’ora finale. Sulla mediana si rivede Tonali dopo la giornata di squalifica con Kessie mentre dietro Leao unica punta spazio a Castillejo, Brahim Diaz e Hauge. Giampaolo ha qualche dubbio sulla formazione a partire dalla difesa dove Ansaldi potrebbe insidiare Izzo che tuttavia è tra le migliori notizie di queste ultime giornate. “La gioia collettiva è sempre più straripante e appagante di quella individuale” ha riferito sulle pagine social. A centrocampo possibile ballottaggio tra Linetty e Meité con il primo in vantaggio. Con lui Singo che potrebbe dare un pò di spazio a Vojvoda, Rincon e Lukic con Rodriguez largo mentre in avanti Verdi come spalla di Belotti mentre Zaza e Bonazzoli dovrebbero partire dalla panchina. Ricordiamo che l’incontro sarà diretto da Maresca che sarà coadiuvato da Galetto e Prenno con Fabbri quarto ufficiale e con Guida e Fiorito al VAR.

CRONACA CON COMMENTO IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Milan – Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. A disposizione: Tatarusanu, An. Donnarumma, Dalot, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Maldini, CAlhanoglu, Ibrahimovic, Colombo. Allenatore: Pioli [ufficiali della 19.45]

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. A disposizione:Milinkovic-Savic V., Murru, N’Koulou, Vojvoda, Ansaldi, Buongiorno, Meité, Segre, Gojak, Baselli, Zaza, Bonazzoli.Allenatore: Giampaolo [ufficiali della 19.45]