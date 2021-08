Atletico Madrid – Villareal: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Atletico Madrid-Villareal del 29 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata della Liga

MADRID – Domenica 29 agosto, ore 22:00, andrà in scena la terza giornata della Liga. Di fronte Atletico Madrid e Villareal, in un classico del calcio spagnolo. I detentori del titolo, finora, hanno raccolto sei punti in due giornate, grazie alle vittorie con il Celta Vigo e l’Elche. Simeone ora affronta Emery, che con il suo Villareal ha confezionato due pareggi a reti bianche contro Granada ed Espanyol. Il Cholo recupera Felipe e medita di rilanciare da titolari sia Trippier che Suarez. Quest’ultimo è reduce dalla Coppa America ed ha seguito un percorso di preparazione specifico per tornare in forma già per questa partita. Gli ospiti dovranno ancora fare a meno di Parejo, Chukwueze e Pau Torres. Al di là dei singoli, però, in una partita così sentita sul piano agonistico, conterà il gruppo. Atletico o Villareal, in ogni caso sarà spettacolo.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ATLéTICO MADRID:. A disposizione:. Allenatore: Diego Simeone.



VILLARREAL CF:. A disposizione:. Allenatore: Unai Emery.



Reti: al ' pt . Diego Simeone.Unai Emery.al ' pt .

La presentazione del match

QUI ATLETICO MADRID – Probabilmente Simeone tornerà al 3-5-2. Oblak in porta. Retroguardia affidata a Savic, Gimenez ed Hermoso. Sulle fasce Trippier e Carrasco, in mezzo al campo Llorente, Koke e Lemar. In avanti Suarez e Correa.

QUI VILLAREAL – 4-4-2 per Emery. Rulli in porta; Foyth, Albiol, Mandi e Pedraza in difesa. A centrocampo Gomez, Capoue, Trigueros e Alberto Moreno. In attacco Dia e Gerard Moreno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Villareal

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Correa. Allenatore: Simeone

Villareal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza; Gomez, Capoue, Trigueros, Alberto Moreno; Dia, Gerard Moreno. Allenatore: Emery

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per domenica 29 agosto alle ore 22:00, sarà visibile in esclusiva in diretta televisiva ed in streaming su Dazn.