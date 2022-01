Avellino – Monopoli 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Avellino – Monopoli di Domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

AVELLINO – Domenica 23 gennaio 2022 , alle ore 17:30 l’Avellino affronterà il Monopoli per la giornata 23 del campionato Serie C – Girone C. Ricordiamo che nell’ultimo match, disputato il 20 settembre 2021 lo stesso era terminato con il punteggio di 0-0. L’incontro si giocherà allo stadio Stadio Partenio e sarà diretto dall’arbitro Francesco Luciani della sezione di Roma 1. Sarà coadiuvato alla direzione dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Davide Stringini di Avezzano mentre il IV ufficiale sarà Simone Taricone di Perugia.

Cronaca con tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: AVELLINO - MONOPOLI 1-1 (2'T) SECONDO TEMPO 28' fermato in offside Kanoute 27' Vassallo per Grandolfo ma cross troppo profondo dove Starita non può arrivarci 19' ottavo corner per l'Avellino dalla destra d'attacco ma nulla di fatto 15' circolazione palla prolungato dell'Avellino ma sterile, cross in area tra le braccia del portiere 10' primo cambio in casa Avellino con l'ingresso di De Francesco 9' traversa di Starita! Guiebre gli pennella palla in area e volée che centra il legno 6' movimento nella panchina dell'Avellino, Braglia prova a mescolare le carte 3' prova un affondo Guiebre sulla sinistra ma si allunga troppo la sfera si riparte con il calcio d'avvio per il Monopoli PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sull'1-1. Succede tutto nel finale con il botta e risposta ravvicinato tra Starita e Maniero. Per ora è tutto, fra pochi istanti torniamo per commentare il secondo tempo 45' 1 minuto di recupero 45' nessun problema per Viteritti che rientra in campo 44' Avellino vicino al raddoppio con un radente da fuoriarea di Carriero respinto in tuffo dal portiere e Viteritti che nell'occasione sbatte sul palo, un pò stordito sembra non avere problemi a continuare 42' MANIEROOO!!! PAREGGIO IMMEDIATO DELL'AVELLINO!!! Cross di Di Gaudio e colpo di testa perfetto dell'attaccante di casa con palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere 40' STARITAA!!! VANTAGGIO DEL MONOPOLI!!! Verticalizzazione per il giocatore che in un due contro uno entra in area e conclude in area sul primo palo 38' conclusione dal limite di Langella leggermente alta! 36' angolo dalla destra dell'Avellino, allontana di testa l'attenta difesa ospite 30' cross di Bove per il colpo di testa ravvicinato di Di Gaudio, blocca a terra il portiere 29' grande intervento di Loria sulla conclusione verso il primo palo di Maniero! Nulla di fatto sul corner successivo 27' ci prova dalla distanza Langella ma non inquadra lo specchio della porta. Ospiti molto vivaci sul fronte offensivo 25' filtrante di Langella per Grandolfo leggermente lungo e il giocatore non riesce a tenere la palla in campo 23' tocco di Bizzotto sull'uscita un pò in ritardo di Loria e corner regalato agli irpini: sugli sviluppi colpo di testa alto di Bove 20' punizione per il Monopoli sulla trequarti d'attacco, mischia in area e l'arbitro fischia un fallo in attacco 13' gioco fermo, a terra Maniero toccato da Tazzer senza troppi complimenti e proteste dalla panchina di Braglia 11' conclusione di Di Gaudio in area da posizione defilata, palla sopra la traversa ma c'è stata una deviazione 10' primo giallo della partita per Bove in ritardo su Starita che stava facendo ripartire i suoi 7' traversa clamorosa di Kanoutè! Bolide dalla distanza con il destro del giocatore palla che supera il portiere, incoccia sul legno e rientra in campo 4' punizione conquistata dall'Avellino al vertice destro dell'area: bella conclusione sul primo palo di Micovschi, vola Loria con i pugni a deviare in angolo! 1' cross insidioso di Kanouté dal fondo, intervento sul primo palo di Loria a evitare guai peggiori partiti! Calcio d'avvio battuto con Maniero dall'Avellino in maglia a sfondo bianco Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dalle 17.30 seguiremo il big match di Lega Pro tra Avellino e Monopoli. Di seguito intanto andiamo a vedere gli schieramenti che vedremo in campo. TABELLINO AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, De Francesco, Mastalli, Di Paola, Matera. Allenatore: Piero Braglia. MONOPOLI (3-5-2): Loria; Viteritti, Bizzotto, Arena; Tazzer, Vassallo, Piccinni, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, De Santis, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Novella, Fornasier, Rossi, D’Agostino, Borrelli. Allenatore: Alberto Colombo. Reti: al 40' pt Starita, al 42' pt Maniero Ammonizioni: Bove Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, De Francesco, Mastalli, Di Paola, Matera. Allenatore: Piero Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Viteritti, Bizzotto, Arena; Tazzer, Vassallo, Piccinni, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, De Santis, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Novella, Fornasier, Rossi, D’Agostino, Borrelli. Allenatore: Alberto Colombo.

Presentazione della partita

Monopoli gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.20, il segno X a 2.95 e il 2 a 3.50. L’Avellino, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 9 e ha subito 4 . Il bilancio de Monopoli é invece di 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 3 subite. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone dalle ore 17:30 dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida il Bari con 44 , in seconda posizione c’è il Monopoli con 37 e Avellino con 35, quindi il terzetto formato da Turris, Palermo e Virtu Francavilla a 33.

Probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Aloi, Matera, Carriero; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. Allenatore: Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Fornasier, Arena, Bizzotto; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

Convocati del Monopoli

Portieri: Guido, Loria.

Difensori: Bizzotto, De Santis, Fornasier, Romano, Tazzer, Arena.

Centrocampisti: Piccinni, Guiebre, Morrone, Bussaglia, Nina, Vassallo, Langella, Novella, Viteritti.

Attaccanti: Starita, Grandolfo, Rossi, D’Agostino, Borrelli.

Braglia: “dovremo fare una partita gagliarda”

Il tecnico della squadra irpina, Piero Braglia in conferenza stampa ha parlato di un avversario che mette mette intensità e determinazione e le unisce alle proprie qualità. Dunque una partita non facile dove dimostrare di essere una squadra tosta e determinata. Grande fiducia nel gruppo che in questi giorni ha lavorato bene, corre e sta bene insieme. Gli ospiti gli ricordano un pò l’Avellino della scorsa stagione e da diversi anni sta facendo buoni campionati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Avellino – Monopoli , valido per la giornata 23 del campionato Serie C – Girone C , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. Sarà visibile anche su Sky Sport al canale 253.

Biglietti

I biglietti per la partita Avellino – Monopoli potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne. Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Sabato 22 gennaio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Domenica 23 gennaio 2022: dalle ore 09,30 fino ad inizio gara – i biglietti venduti presso il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi in questa giornata subiranno una maggiorazione di € 2,00.

I prezzi dei biglietti saranno i seguenti:

Curva Sud

Under 16 ed Over 65 € 5,00

Possessori della Stay With U.S. € 10,00

Intero € 15,00

Tribuna Terminio

Under 16 ed Over 65 € 10,00

Possessori della Stay With U.S. € 15,00

Intero € 20,00

Tribuna Montevergine Laterale

Under 16 ed Over 65 € 25,00

Possessori della Stay With U.S. € 30,00

Intero € 35,00

Le tipologie di ridotto, nello specifico, riguardano le seguenti fasce di età:

Under 16 (per i nati a partire dal 01/01/2005)

Over 65 (nati fino al 31/12/1956)

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come accedere allo stadio

Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento. Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita. All’accesso gli spettatori dovranno fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15,30.