Foggia – Latina 1-3: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Latina di Domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

FOGGIA – Domenica 23 gennaio 2022, alle ore 17:30 verrà disputato Foggia – Latina, match valido per la giornata 23 del campionato Serie C – Girone C . Ricordiamo che nell’ultima partita giocata 19 settembre 2021 la stessa era finita con il punteggio di 1-1. Appuntamento allo stadio Stadio Pino Zaccheria dove il match sarà condotto dell’arbitro Tommaso Zamagni di Cesena. Sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Collu di Oristano e Marco Porcheddu di Oristano; quarto ufficiale Giuseppe Romaniello di Napoli.

Cronaca del match

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PRIMO TEMPO

Ercolano per Sané che al primo minuto trova l’uscita con i giusti tempi del portiere foggiano. Passa un minuto e Sané servito in verticale, conclusione da due passi che trova l’ottima risposta con i guantoni di Alastra in angolo. Rizzo Pinna per Curcio che in area da buona posizione al 7′ si fa murare la conclusione dalla difesa. Percussione centrale di Rizzo Pinna all’11’, ingresso in area ma conclusione centrale sul portiere che riesce a salvare i suoi. Al 14′ Latina in vantaggio con Nicolao: su palla in area deviata fortuitamente da un difensore, intervento in area basso di Alaska in anticipo e palla che perviene sui piedi del giocatore scuola Napoli e conclusione precisa rasoterra che passa molto vicino al palo di destra. Al 16′ ci prova Di Livio dal limite ma piazza un rasoterra troppo centrale che non spaventa il portiere rossonero. Prima chance al 17′ per Ferrante che in area da posizione defilata prova con il mancino ma alza la mira. Passano tre minuti e su cross dal fondo dalla destra bella rovesciata a centroarea di Curcio e palla di poco a lato. Gara molto aperta con gli ospiti che di rimessa si rendono piuttosto pericolosi e squadra pugliese che al momento non ha avuto grosse palle gol nonostante abbia cercato in più occasioni la conclusione. Al 27′ fuga di Sané a destra, ingresso in area e dopo aver disorientato il marcatore alza troppo la mira. Giallo a Di Pasquale per intervento falloso su Di Livio al 29′. Sulla punizione successiva tentativo di Esposito da posizione siderale a beffare Alastra leggermente fuori dai pali ma lo stesso giocatore alza sopra la traversa. Al 32′ Sané libero sul primo palo prova a incrociare la conclusione ma ottimo intervento in tuffo di Alastra a respingere. Raddoppio al 40′ del Latina con Esposito: su punizione dal limite in posizione centrale, tocco corto per il capitano e bolide con il destro e palla sotto l’incrocio di pali alla sinistra di Alastra. Al 46′ ci prova dalla distanza Rizzo Pinna ma trova una deviazione della difesa. Dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo sul 2-0 per il Latina sul Foggia.

SECONDO TEMPO

Le squadre ripartono gli stessi undici del primo tempo. Al 5′ doppia occasione per il Latina in area: primo tentativo di Jefferson sul primo palo respinto da Alastra in uscita e sul tap in di Ercolano salva la difesa quasi sulla linea di porta. Al 7′ colpo di testa ravvicinato di Sané parato del portiere. Al 10′ terzo gol del Latina: scarico dal fondo per Sané abile a liberarsi nello stretto in area e conclusione radente sotto le gambe di Di Pasquale e sfera alla destra dell’incredulo Alastra invano proteso in tuffo. Rigore per il Foggia guadagnato da Garofalo al 13′, dal dischetto Curcio spiazza Cardinali e sfera all’angolino sinistro per l’1-3. Al 20′ uno – due al limite dell’area e conclusione al volo con il destro che supera di un paio di metri la trasversa. Al 21′ giallo a Jefferson e Alastra: il primo per perdita di tempo e il secondo per un gesto di reazione sull’attaccante. Corpo a corpo tra Carissoni e Ferrante che lamenta un abbraccio ma l’arbitro lascia giocare al 22′. Al 24′ triplo cambio per il Foggia: dentro Tuzzo per Merola, Garofalo lascia il posto a Vitali e Alberto Rizzo per Rizzo Pinna mentre nel Latina entra Rossi per Jefferson.

Tabellino minuto per minuto

FOGGIA: Alastra F. (Portiere), Curcio A., Di Pasquale D., Ferrante A., Gallo A., Garofalo V., Girasole D., Nicoletti M., Rizzo Pinna A., Rocca M., Tuzzo F.. A disposizione: Di Grazia A., Di Jenno R., Markic T., Martino P., Provitolo V. (Portiere), Rizzo A., Vitali P.



LATINA: Barberini C., Cardinali M. (Portiere), Carissoni L., Di Livio L., Ercolano E., Esposito A., Giorgini A., Jefferson S., Nicolao G., Sane A., Tessiore A.. A disposizione: Atiagli N., Celli A., D'Aloia M., De Santis E., Rossi A., Tonti A. (Portiere)



Reti: al 15' st Curcio A. (Foggia) al 14' pt Nicolao G. (Latina), al 39' pt Esposito A. (Latina), al 10' st Sane A. (Latina).



Ammonizioni: al 29' pt Di Pasquale D. (Foggia) al 42' pt Tessiore A. (Latina).

Michele Rocca alla vigilia

Il centrocampista del Foggia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Latina. “Non vediamo l’ora di tornare a giocare, è passato un mese dall’ultima gara, abbiamo passato le ultime 3 settimane a lavorare e siamo certi di arrivare pronti per domenica. Ogni giorno purtroppo abbiamo il timore che il Covid possa colpire qualcuno attualmente sono in 5 a non essere disponibili per domenica vediamo cosa succede fino ad allora”.

Presentazione della partita

Il Foggia ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.95 mentre il pareggio è dato a 3.10 e la sconfitta a 4.10. Negli ultimi cinque incontri la Foggia ha conseguito 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 9 e subendone 7 . La Latina invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 6. Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 17:30 al via la diretta. Bari in vetta alla classifica di Serie C – Girone C con 44, il Monopoli si trova in seconda posizione con 37 mentre in terza è posizionata Avellino con 35 quindi a pari merito con 33 troviamo Turris, Palermo e Virtus Francavilla.

Situazione Covid-19 in casa Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra, 4 dei 5 calciatori, già in isolamento, sono risultati ancora positivi ed 1 è risultato negativo. I nuovi tamponi effettuati, inoltre, hanno riscontrato la positività di un altro calciatore, pertanto il totale dei calciatori attualmente positivi resta a 5. Il club rossonero ha provveduto a mettere in isolamento domiciliare anche il calciatore risultato positivo agli ultimi tamponi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Foggia – Latina, valevole per Serie C – Girone C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La sfida non sarà disponibile in diretta tv su Sky per gli abbonati al pacchetto Calcio.

Biglietti

I biglietti per la partita si potranno ancora acquistare nello store del Calcio Foggia in Via Zara 87 presso ‘Mercati di Città-La Prima’ sabato dalle 10-13, 17-20 e domenica 10-14. In alternativa collegandosi sul circuito www.vivaticket.com, official supplier del Calcio Foggia 1920 o in uno dei punti vendita Viva Ticket (https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

PREZZI

TRIBUNA V. NOCERA CENTRALISSIMA € 50,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE CENTRALE € 35,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE LATERALE € 30,00

TRIBUNA V. NOCERA INFERIORE € 26,00

TRIBUNA EST (GRADINATA) € 18,00

Al prezzo dei tagliandi va aggiunto il diritto di prevendita. I tagliandi per i settori Curva Nord e Curva Sud non sono in vendita a causa della ridotta capienza (50%) degli stadi a seguito di disposizioni anti Covid19. I tagliandi riservati ai tifosi della squadra ospite potranno essere acquistati solo da residenti nella provincia di Latina. I residenti nella provincia di Latina non possono acquistare tagliandi nei settori riservati ai tifosi locali. La vendita per il settore ospiti si chiuderà alle 19:00 di sabato 22 gennaio.