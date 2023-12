Avellino – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Avellino-Taranto di domenica 17 dicembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

AVELLINO – Domenica 17 dicembre allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Avellino–Taranto, gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 18:30. Da una parte, la formazione di Michele Pazienza reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria ai quarti contro la Lucchese (0-1 al termine dei supplementari) dopo la vittoria di Benevento (0-1) e il pareggio senza reti con la Turris (0-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Ezio Capuano che vengono da due successi di fila contro Monopoli (1-0) e Potenza (1-2).

Un solo punto separa le due squadre in classifica: l’Avellino è quarto a quota 30 (nove vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte) mentre il Taranto è quinto con 29 punti (nove successi, due pareggi e sei ko). I precedenti in Campania tra le due compagini sorridono agli irpini: zero pareggi, sei successi e due sconfitte. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca De Angeli della sezione di Milano coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI AVELLINO-TARANTO]

AVELLINO:. A disposizione:



TARANTO:. A disposizione:



Reti:



I convocati dell’Avellino

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 7 Falbo, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 59 Nosegbe – Susko;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 27 D’Angelo, 23 Dall’Oglio, 33 Pezzella, 99 Casarini;

Attaccanti: 9 Patierno, 31 Marconi, 35 Gori, 51 Fusco.

I convocati del Taranto

Portieri: Vannucchi, Loliva, Costantino

Difensori: Antonini, Riggio, Enrici, Luciani

Centrocampisti: Mastromonaco, Kondaj, Ferrara, Calvano, Zonta, Papaserio, Fiorani, Romano, Panico

Attaccanti: Bifulco, Cianci, Kanoute, Capone, Orlando, Fabbro, Samele

Presentazione del match

QUI AVELLINO – A difesa di Ghidotti ci saranno Cancellotti, Rigione e Thiago Cionek. Sulle corsie esterne Ricciardi a destra e Tito a sinistra con Armellino, Palmiero e D’Angelo in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo Patierno-Gori.

QUI TARANTO – Luciani, Antonini e De Santis comporranno la linea difensiva davanti a Vannucchi. Sugli esterni Panico e Ferrara mentre Calvano e Zonta prenderanno posto in mezzo al campo. In attacco nel tridente spazio a Kanoute, Cianci e Bifulco.

Le probabili formazioni di Avellino-Taranto

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Thiago Cionek; Ricciardi, Armellino, Palmiero, D’Angelo, Tito; Patierno, Gori. Allenatore: Michele Pazienza.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Antonini, De Santis; Panico, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanouté, Cianci, Bifulco. Allenatore: Ezio Capuano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport, al canale 251 dell’emittente televisiva. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.