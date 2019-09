Avellino – Teramo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Avellino – Teramo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 20.45

AVELLINO – Sabato 7 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Avellino – Teramo, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo C di Serie C. Da una parte c’è la formazione irpina che, dopo la sconfitta all’esordio contro il Catania, ha espugnato il campo della Vibonese. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che hanno esordito con la sconfitta di Catanzaro mentre il match contro la Sicula Leonzio è stato rinviato, causa lavori allo Stadio Bonolis.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 7 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI AVELLINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 5-4-1 con Abibi in porta, pacchetto difensivo composto da Morero, Zullo e Laezza nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Celjak e Parisi. A centrocampo Rossetti e Di Paolantonio in cabina di regia con Alfageme e Micovschi sulle fasce laterali mentre in attacco Albadoro unica punta.

QUI TERAMO – Gli abruzzesi dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Tomei tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cancellotti e Di Matteo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Cristini e Piacentini. A centrocampo Arrigoni in cabina di regia con Bombagi e Ilari mezze ali mentre davanti Mungo alle spalle del tandem offensivo composto da Costa Ferreira e Magnaghi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Avellino – Teramo, valevole per la terza giornata del Gruppo C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Avellino – Teramo

AVELLINO (5-4-1): Abibi; Celjak, Zullo, Morero, Laezza, Parisi; Alfageme, Rossetti, Di Paolantonio, Micovschi; Albadoro. Allenatore: Ignoffo

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti Cristini, Piacentini, Di Matteo, Bombagi, Arrigoni, Ilari; Mungo, Costa Ferrerira, Magnaghi. Allenatore: Tedino

STADIO: Partenio – Lombardi