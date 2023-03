La partita AZ Alkmaar – Lazio di giovedì 16 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino. Karlsson e Pavlidis ribaltano il vantaggio di Felipe Anderson che aveva illuso i biancocelesti. Lazio eliminata, Az Alkmaar ai quarti di Conference League.

ALKMAAR – Giovedì 16 marzo alle ore 21:00 andrà in scena AZ Alkmaar – Lazio, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a rimontare il 2-1 degli olandesi maturato all’andata grazie alle reti di Pavlidis e Kerkez che hanno annullato l’iniziale vantaggio di Pedro. Nella conferenza stampa post Bologna l’allenatore dei biancocelesti ha fatto capire che la priorità della Lazio sarà comunque il derby con la Roma in programma domenica sera alle 18 e, per questo motivo, la gara potrebbe essere affrontata facendo un po’ di turnvover. Non sarà della ancora della gara Ciro Immobile che è alle prese con un infortunio muscolare dalla gara contro il Napoli. Le aquile quest’anno in Europa non hanno mai vinto in trasferta raccogliendo due pareggi per 0-0 e due sconfitte segnando una sola rete nella caporetto danese contro il Midtjylland, mentre l’AZ Alkmaar non perde in casa, sempre in gare continentali, da ben ventitré partite nelle quali sono arrivate quindici vittorie e otto pareggi. Per passare il turno i capitolini devono vincere la gara con almeno due gol di scarso, nel caso in cui nel tempo regolamentare la Lazio fosse avanti solo di una lunghezza si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente, se il distacco dovesse rimanere invariato, con i calci di rigore. La gara sarà affidata allo sloveno Matej Zug coadiuvato da Zunic e Vidali, il quarto uomo sarà Sagrkovic, mentre al VAR andranno Obrenovic e Kajtazovic.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: AZ ALKMAAR - LAZIO 2-1 (4-2 AGG.) 90' Finisce qui 2-1! L'AZ vola ai quarti, la Lazio si ferma. 90' Tre minuti di recupero 83' Dentro van Brederode, Beukema, Lahdo per Goes, Odgaard, Karlsson 82' Ci prova con il destro Marusic dalla distanza, corpo troppo all'indietro e palla alta. 80' Grande parata di Provedel che leva dalla porta il tiro a giro dalla destra, con il mancino, di Odgaard. 79' Dentro Romero per Felipe Anderson 75' Altro palo di Reijnders che calcia con il piatto dietro su un cross proveniente dalla desta. 73' Prova la ripartenza la Lazio con Luis Laberto che serve Basic al limite, l'88 prova la conclusione ma viene murato dalla difesa dell'AZ. 69' Esce Lazzari entra Pellegrini 65' Altro legno dell'AZ, questa volta è Odgaard che centra il montante alle destra di Provedel con un destro potente. 62' PAVLIDIS!!!! STOP E TIRO CON IL DESTRO ALL'ANGOLINO BASSO ALLA DESTRA DI PROVEDEL! 2-1 PER L'AZ 58' Dentro Luis Alberto, Pedro e Casale per Milinkovic, Zaccagni e Romagnoli 56' Palo clamoroso di Reijnders che calcia a incrociare di prima con il destro dal limite dell'area leggeremente spostato sulla destra. Brivido per Provedel. 52' Tiro dai 35 metri con l'esterno di Pellegrini che chiama alla grande risposta Ryan! Palla in angolo. 50' Ha iniziato ovviamente all'attacco questa ripresa la Lazio che pressa altissima. 48' Giallo per Luca Pellegrini 45' Ricomincia senza cambi il secondo tempo SECONDO TEMPO 46' Miracolo di provedel che d'istinto salva sulla conlcusione ravvicinata di Karlsson sugli sviluppi di una palla prolungata da Milinkovic su un calcio d'angolo dell'AZ. 46' Cerca il gol dalla distanza Pavlidis, tiro potente ma centrale, alza in angolo Provedel 45' Un minuto di recupero 42' Giallo per Vecino 39' Reijnders finta con il destro e poi esplode il sinistro dai 25 in posizione centrale, palla larga non di molto rispetto alla porta di Provedel 37' Mijnans pericolosissimo con il mancino dalla sinistra appena dentro l'area di rigore, bravo qui Provedel che allunga in angolo. 33' Ora l'AZ lascia giocare un po' di più la Lazio che cerca spazi nella retroguardia olandese con un possesso palla prolungato. 28' KARLSSON!! DESTRO MICIDIALE DI MEZZO ESTERNO DAL LIMITE DELL'AREA. NON PUO' NULLA PROVEDEL CHE E' SORPRESO DALLA TRAIETTORIA! 1-1 E TUTTO DA RIFARE PER LA LAZIO 23' Cross insidioso di Reijnders che schizza davanti a Provedel il quale è molto reattivo ad allungare la sfera. 21' FELIPE ANDERSOOOOOOON!!!! GRANDE AZIONE DI ZACCAGNI CHE DAL VERTICE TROVA FELIPE ANDERSON NEL CUORE DELL'AREA. IL 7 STOPPA CON IL DESTRO E CALCIA SUL PRIMO PALO! PALLA IN BUCA D'ANGOLO! 1-0 21' Punizione tagliata di Basic dalla trequarti che trova la testa di Felipe Anderson che riesce solo a spizzare senza creare problemi a Ryan. 17' Mijnans affonda sulla destra, arriva sul fondo e mette dentro una gran palla per Pavlidis sul primo palo, l'attaccante non colpisce bene la palla che attraversa tutta l'area di rigore. 13' Lungo possesso palla dei padroni di casa che cercano di far uscire la Lazio che però pressa alta e attenta a non scoprire la parte centrale del campo. 10' Altro cross pericoloso di Karlsson che questa volta calcia con il destro, attento ancora Gila che manda la palla in rimessa laterale senza pensarci troppo. 9' Fase di studio della gara, le due squadre quando sono in possesso girano palla con calma nella ricerca del pertugio giusto per attaccare lo spazio. 5' Bell'azione sull'asse Kerkez - Karlsson che porta quest'ultimo al cross rasoterra dalla sinistra, attento Gila che, ben posizionato all'interno dell'area, spazza con il piattone destro evitando problemi a Provedel. 2' Spunto importate di Cancellieri sulla fascia che costringe Kerkez al fallo e all'ammonizione. 2' Lazio in completo nero che attacca da sinistra a destra, l'AZ risponde in maglia bianca e pantaloncini bianchi. 0' Si parte! INIZIO PARTITA Ore 20.50 Si parte dal 2-1 per gli olandesi maturato all'Olimpico Ore 20 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di AZ Alkmaar - Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League TABELLINO AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes (38'st Beukema) , Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard ( 38'st van Brederode), Pavlidis, Karlsson (38'st Lahdo). A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, Vanheusden, Buurmeester, de Jong, M. de Wit, Meerdink. Allenatore: Pascal Jansen LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (13'st Casale), Pellegrini (24'st Lazzari; Milinkovic (13'st Luis Alberto), Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson (34'st Romero), Zaccagni (13'st Pedro). A disposizione: Maximiano, Magro, Patric, Floriani M., Cataldi, Marcos Antonio, Bertini. Allenatore: Maurizio Sarri Reti: 21'pt Felipe Anderson (L), 28'pt Karlsson (A), 17'st Pavlidis (A) Ammoniti: Kerkez (A), Vecino (L), Pellegrini (L) Recupero: 1'pt, 3'st

Le formazioni ufficiali di AZ Alkmaar – Lazio

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, van Brederode, Lahdo, Vanheusden, Buurmeester, Beukema, de Jong, M. de Wit, Meerdink. Allenatore: Pascal Jansen

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Magro, Lazzari, Casale, Patric, Floriani M., Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Bertini, Pedro, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

La presentazione del match

QUI AZ ALKMAAR- 4-2-3-1 per gli olandesi guidati da Jensen che in porta si affiderà Ryan, la linea difensiva sarà formata da Sugawara, Goes, Chatzidiakos e Kerkez. Clasie e Reijnder comporranno la diga davanti alla difesa con Mijnans, Odgaard e Karlsson sulla trequarti. L’unica punta dell’AZ sarà Pavlidis.

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3 che come detto sarà rivisitato. Tra i pali andrà il portiere di coppa Maximiano, in difesa come terzini ci saranno Lazzari e Hysaj mentre al centro giocheranno Gila e Casale. Marcos Antonio avrà le chiavi del centrocampo con Basic e Vecino, indisponibile per il derby, che si posizioneranno ai lati. In attacco il riferimento centrale sarà Felipe Anderson, mentre sulle fasce andranno Cancellieri e Zaccagni.

Le parole di Sarri alla vigilia di AZ Alkmaar – Lazio

“Siamo peggio delle altre squadre italiane, ci sono pochi commenti da fare, visto che abbiamo perso alla prima. Prima di fare bene in Europa, bisogna far bene in Italia. Questo parlo in generale, l’esempio del Napoli è perfetto. Grande in Italia e poi in Europa. La valutazione sulla mia squadra la farò sul torneo più lungo. Vediamo di migliorare e di passare il turno. Se si pensa ad un’altra gara non ci sono opportunità si va fuori. Bisogna pensare all’Az non agli altri match. Per passare il turno bisogna essere motivati e con un grande senso di coinvolgimento. Altrimenti le possibilità non ci sono. Le partite le voglio vincere tutte. Meglio pensare al derby? Ho detto cosa mi darebbe più gusto. Ci sono partite dove ho gusto per mezz’ora, altre dove mi dura per 8 ore. Uno che guadagna centinaia di migliaia di euro al mese non può avere questo tipo di alibi. Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori. Poi capita fare delle stupidaggini. Succede a tutti. I giocatori la pensano come me: ci sono della partite che ci danno più gusto, altre meno. Ora pensiamo a domani e mettere in ordine il risultato dell’andata. Quando si parla di eliminazione diretta la qualificazione te la giochi sempre. Ad oggi ci sono stati pochi infortuni muscolari in una stagione con la scelta assurda del Mondiale. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3-4 giorni e questo comporta infortuni, decadimenti di qualità, di spettacolarità delle partite. Ma questo interessa poco.Il campo lì fuori è indecente, sono rimasto l’unico dinosauro che guarda a queste cose. I cambi li faremo sperando di mandare in campo una squadra competitiva”

I precedenti con l’arbitro Zug

A dirigere la gara sarà lo sloveno Matej Zug che ha arbitroato in una solo circostanza i biancocelesti, nell’edizione 2021/2022 dell’Europa League quando i ragazzi di Sarri usciro sconfitti dal Turk Telekom di Istanbul, casa del Galatasaray, per una rete a zero. E’, invece, il primo match assoluto con questo direttore di gara per l’AZ Alkmaar.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar – Lazio

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie; Mijnans, Odgaard, Karlsson; Pavlidis. Allenatore: Jensen.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Zaccagni, Felipe Anderson, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

STADIO: AFAS Stadion, Alkmaar, Olanda

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro AZ Alkmaar – Lazio, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere AZ Alkmaar – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.