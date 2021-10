La partita Barcellona – Valencia del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 9a giornata della Liga

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FC BARCELONA-VALENCIA CF 3-1

SECONDO TEMPO

90′ Non c’è più tempo! La partita FC Barcelona – Valencia CF si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 3 a 1. Augurandovi un buon proseguimento vi ricordiamo che nella nostra sezione dedicata alle diretta, trovate le cronache dei principali incontri internazionali e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C

87′ In campo per Valencia CF Manu Vallejo

87′ Finisce la gara di Maximiliano Gómez che lascia il rettangolo di gioco

87′ In campo per FC Barcelona Sergio Agüero

87′ Sergiño Dest abbandona il terreno di gioco

85′ Marcatura per Coutinho per FC Barcelona , assist di Sergiño Dest!

82′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Maximiliano Gómez

75′ Dalla panchina si alza Yunus Musah che fa il suo ingresso

75′ Finisce la gara di Dimitri Foulquier che lascia il rettangolo di gioco

75′ L’allenatore inserisce Valencia CF Denis Cheryshev in campo

75′ Fuori dal rettangolo di gioco Gonçalo Guedes per Valencia CF

71′ Entra in campo Óscar Mingueza per FC Barcelona

71′ Gli fa spazio Sergi Roberto per FC Barcelona

71′ Nico in campo, prende il posto del compagno di squadra

71′ Abbandona il campo Gavi per FC Barcelona

63′ Cartellino di color giallo per Dimitri Foulquier

60′ Minuti per Maranhão che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

60′ Gli fa spazio Hugo Duro per Valencia CF

59′ Entra in campo Coutinho per FC Barcelona

59′ Gli fa spazio Ansu Fati per FC Barcelona

46′ Parte il secondo tempo tra FC Barcelona e Valencia CF. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori

PRIMO TEMPO

45′ Doppio fischio del direttore di gara e squadre che lasciano il terreno di gioco sul risultato di 3 a 1. Non perdevi il secondo tempo fra poco qui

41′ Rete di Memphis Depay! Superato il portiere non perdonando dal dischetto e varia il risultato. Adesso siamo 2 a 1

40′ Il direttore di gara estrae il giallo a Gayà

32′ Il direttore di gara estrae il giallo a Busquets

20′ Cartellino giallo all’indirizzo di Gavi

13′ Attenzione! Rete di Ansu Fati bravo a siglare , assist di Memphis Depay. Adesso siamo sul risultato di 1 a 1

5′ Gayà! Cambia il risultato grazie al gol

1′ Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di FC Barcelona – Valencia CF, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo

Tabellino

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest (dal 42′ st Sergio Agüero), Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto (dal 26′ st Óscar Mingueza), Eric García, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi (dal 26′ st Nico), Memphis Depay, Ansu Fati (dal 14′ st Coutinho). A disposizione: Neto, Iñaki Peña, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Alejandro Balde, Riqui Puig, Yusuf Demir, Luuk de Jong. Allenatore: Ronald Koeman.

VALENCIA CF: Jasper Cillessen; Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby, Gayà, Dimitri Foulquier (dal 30′ st Yunus Musah), Carlos Soler, Daniel Wass, Gonçalo Guedes (dal 30′ st Denis Cheryshev), Maximiliano Gómez (dal 42′ st Manu Vallejo), Hugo Duro (dal 15′ st Maranhão). A disposizione: Jaume, Giorgi Mamardashvili, Jesús Vázquez, Cristhian Mosquera, Uroš Račić, Jason, Hélder Costa. Allenatore: Bordalás.

Reti: al 5′ pt Gayà, al 13′ pt Ansu Fati, al 41′ pt Memphis Depay, al 40′ st Coutinho.

Ammonizioni: al 32′ pt Busquets (FC ), al 20′ pt Gavi (FC ), al 40′ pt Gayà (VAL), al 18′ st Dimitri Foulquier (VAL), al 37′ st Maximiliano Gómez (VAL).

La presentazione del match

BARCELLONA – Oggi, domenica 17 ottobre, alle ore 21:00, si terrà il match Barcellona – Valencia, incontro valido per la 9a giornata della Liga. Da una parte troviamo la formazione catalana allenata da Ronald Koeman, che attualmente annaspa in 9a posizione con 12 punti. Blaugrana che sono inoltre reduci di una sconfitta di misura contro l’Atlético Madrid, lo scorso 2 ottobre. Dall’altra parte del campo, invece, ci saranno i Pipistrelli di José Bordalas, che attualmente occupano l’8° posto nella classifica del campionato, con 12 punti, a pari merito con lo stesso Barcellona e con il Betis. Si tratta quindi di uno scontro diretto che, in caso di punteggio pieno, permetterebbe di raggiungere la parte più alta della classifica. Che attualmente vede in vetta il Real Madrid, l’Atlético Madrid e la Real Sociedad, tutte con 17 punti.

QUI BARCELLONA – I Baugrana di Ronald Koeman potrebbero adottare un modulo 4-2-3-1, con Mingueza, Araujo, Piqué e Dest in posizione arretrata. A centrocampo Nico e Busquets, proteggere i trequartisti Gavi, de Jong e Coutinho. Unica punta l’attaccante Depay.

QUI VALENCIA – Il tecnico José Bordalas potrebbe invece optare per un 4-4-2, schierando in difesa Foulquier, Paulista, Alderete e Lato. A centrocampo Musah, Guillamon, Wass e Duro, alle spalle della coppia d’attacco Guedes-Andre.

Le probabili formazioni di Barcellona – Valencia

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Dest; Nico, Busquets; Gavi, F. de Jong, Coutinho; Depay. Allenatore: Ronald Koeman

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Foulquier, Paulista, Alderete, Lato; Musah, Guillamon, Wass, Duro; Guedes, Andre. Allenatore: José Bordalas

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Barcellona – Valencia, valida per la 9a giornata di Liga 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida si potrà seguire sulle moderne smart tv tramite l’applicazione di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per sistemi operativi iOS e Android su tablet e smartphone; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio pc, accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.