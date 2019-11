Basaksehir-Roma 0-3, il tabellino: succede tutto nel primo tempo

Il tabellino di Basaksehir-Roma 0-3 il risultato finale: reti di Veretout, Dzeko e Kluivert per il netto successo della squadra giallorossa.

ISTANBUL – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo J di Europa League la Roma vince 3-0 in casa del Basaksehir avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la squadra di Fonseca che apre le marcature con un calcio di rigore di Veretout, Kluivert firma il raddoppio mentre Dzeko chiude i conti. Con questo successo, dunque, la squadra capitolina sale in prima posizione, insieme al Borussia, con 8 punti avvicinandosi alla fase a eliminazione diretta.

Basaksehir-Roma 0-3: il tabellino del match

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Günok; Ponck, Škrtel (52′ Ozcan), Epureanu (46′ Robinho), Clichy; Azubuike, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16′ Behich). Allenatore: Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (53′ Spinazzola); Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini (71′ Under), Kluivert; Dzeko (72′ Mkhitaryan). Allenatore: Fonseca

RETI: 30′ Veretout (R), 40′ Kluivert (R), 45′ Dzeko (R)

AMMONIZIONI: Topal (I), Kolarov (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: Fatih Terim Staduymu