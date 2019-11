Basaksehir – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Basaksehir – Roma del 28 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del Gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

ISTANBUL – Giovedì 28 novembre alle ore 18.55 andrà in scena Istanbul Basaksehir – Roma, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte ci sono i turchi che stanno vivendo un ottimo momento di forma come dimostrato dalla tre vittorie consecutive in campionato. Dall’altra parte c’è la squadra di Fonseca che, in Serie A, viene dal successo casalingo contro il Brescia e in classifica occupa il quarto posto, insieme al Cagliari, con 25 punti. Per quanto concerne la situazione all’interno del Gruppo J i turchi sono al comando con 7 punti mentre i giallo-rossi sono secondi, insieme al Borussia, con 5 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 28 novembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BASAKSEHIR – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Gunok tra i pali, pacchetto difensivo composto da Caicara e Clichy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ponck e Tekdemir. A centrocampo Topal in cabina di regia con Aleksic e Kahveci mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Visca, Guldbransen e Turan.

QUI ROMA – Match di importanza vitale per i giallo-rossi che dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Smalling. A centrocampo Veretout e Diawara in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Zaniolo, Pastore e Perotti alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Basaksehir – Roma, valevole per la quinta giornata del Gruppo J di Europa League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Basaksehir – Roma

BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Guldbrandsen, Turan. Allenatore: Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Başakşehir Fatih Terim