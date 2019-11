Roma – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Brescia del 24 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Domenica 24 novembre alle ore 15 si giocherà Roma – Brescia, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i capitolini che sono reduci dalla sconfitta esterna di Parma e in classifica occupano il quinto posto, in coabitazione con l’Atalanta, con 22 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono le Rondinelle che stanno vivendo un periodo molto complicato come dimostra l’ultimo posto in classifica con 7 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 24 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Smalling e Fazio. A centrocampo Mancini e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto offensivo composto da Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko.

QUI BRESCIA – Grosso dovrebbe schierare il suo Brescia col 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, reparto arretrato formato da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Magnani. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Romulo mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Torregrossa e Donnarumma.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Brescia, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Seria A (canale 202) e in streaming per gli abbonati tramite le piattaforma SkyGo e NowTV.

Le probabili formazioni di Roma – Brescia

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Grosso

STADIO: Olimpico