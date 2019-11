Il tabellino di Hellas Verona – Fiorentina 1-0: decide un gol di Di Carmine al 66′ su assist di Faraoni. Vittoria meritatissima per i padroni di casa che volano in classifica.

VERONA – Vittoria meritatissima per il Verona che annichilisce una Fiorentina assente in campo, se non con qualche invenzione di Ribery, che gioca bene soltanto nel primo tempo. Questo si è concluso sullo 0-0 grazie a dei grandi interventi di Dragowski su Verre e Faraoni. E’ proprio quest’ultimo a servire l’assist decisivo per la vittoria; Amrabat scarica per Faraoni che mette un cross rasoterra, grande velo di Verre che lascia il pallone a Di Carmine che da solo insacca alle spalle dell’estremo difensore ospite.

Hellas Verona – Fiorentina 1-0: il tabellino del match

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti (dal 81′ Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Salcedo (dal 72′ Zaccagni); Di Carmine (dal 84′ Stepinski). A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Stepinski, Pazzini, Zaccagni, Dawidowicz, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong. Allenatore: Juric.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dal 4′ Ceccherini), Caceres; Dalbert, Benassi (dal 76′ Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Venuti (dal 64′ Lirola); Ribery, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Pedro, Boateng, Sottil, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Lirola, Chiesa, Zurkowski. Allenatore: Montella.

Reti: 66′ Di Carmine.

Ammoniti: Di Carmine, Pessina, Faraoni (Verona); Venuti, Milenkovic (Fiorentina).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 2 min (1°T); 5 min (2°T).