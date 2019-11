Roma-Brescia 3-0, il tabellino: succede tutto nel secondo tempo

Il tabellino di Roma-Brescia 3-0 il risultato finale: reti di Smalling, Mancini e Dzeko per l’agevole successo della formazione capitolina.

ROMA – Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A la Roma torna subito al successo battendo il Brescia 3-0. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che vanno in rete con Smalling, Mancini e Dzeko. Con questa vittoria la squadra di Fonseca sale momentaneamente al quarto posto con 25 punti mentre la squadra di Grosso resta in ultima posizione con sette gol subiti soltanto nelle ultime due uscite.

Roma-Brescia 3-0: il tabellino del match

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi (77′ Santon), Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (81′ Perotti), Pellegrini (71′ Under), Kluivert; Dzeko. A disposizione: Cardinali, Fuzato, Santon, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Antonucci, Under, Perotti. Allenatore: Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (84′ Morosini), Tonali, Ndoj (63′ Zmrhal); Romulo Torregrossa (70′ Aye), Donnarumma. A disposizione: Alfonso; Magnani, Gastaldello, Zmrhal, Spalek, Morosini, Mangraviti, Aye, Matri. Allenatore: Grosso

RETI: 49′ Smalling (R), 57′ Mancini (R), 67′ Dzeko (R)

AMMONIZIONI: Romulo (B), Zaniolo (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico