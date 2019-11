Diretta Cittadella – Pisa: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Cittadella – Pisa del 24 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CITTADELLA – Domenica 24 novembre allo Tombolato si gioca Cittadella – Pisa, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Perugia e in classifica sono quarti con 20 punti. Quattro lunghezze in meno per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro lo Spezia.

Le probabili formazioni di Cittadella – Pisa

Il Cittadella potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Maniero in porta e difesa composta da Frare e Adorni al centro e da Ghiringhelli e Benedetti sulle fasce. In mezzo al campo Vita, Iori e Branca. uua trequarti Luppi, di supporto alla coppia d’attacco formata da Celar e Panico. Modulo 3-5-2 per il Pisa con Gori tra i pali e difesa a tre formata da Aya, Benedetti e Meroni. In mezzo al campo Mari, Gucher e De Vitis; Belli e Verna sulle fasce. Davanti Masucci e Moscardelli.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Iori, Branca; Luppi, Celar, Panico.

Pisa (3-5-2): Gori, Aya, Benedetti, Meroni, Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna, Masucci, Moscardelli.

Dove seguire Cittadella – Pisa

