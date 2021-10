Bayer Leverkusen – Bayern Monaco: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Bayer Leverkusen – Bayern Monaco del 17 ottobre in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata di Bundesliga

LEVERKUSEN – Domenica 17 ottobre, alle ore 15:30, andrà in scena l’ottava giornata del campionato tedesco, la Bundesliga: fra le partite più seguite, spicca Bayer Leverkusen – Bayern Monaco. Il match si giocherà alla BayArena di Leverkusen: da una parte del campo troviamo i padroni di casa renani allenati da Gerardo Seoane, che condividono con il Bayern Monaco – al momento – la vetta del campionato con 16 punti. Dall’altra parte del campo ci sarà proprio la formazione bavarese, allenata da Julian Nagelsmann, che è reduce di una sconfitta contro l’Eintracht per 2-1. Il Leverkusen si presenta invece con un’imbattibilità di 3 turni: si tratta di un aspetto – quello psicologico – che potrebbe influire sull’esito dello scontro diretto per il comando della classifica.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BAYER LEVERKUSEN – La formazione allenata da Seoane potrebbe scendere in campo con una difesa a quattro, schierando dal 1′ Frimpong, Kossounou, Tah e Bakker. Coppia di centrocampo formata da Aranguiz e da Demirbay, a coprire la linea di trequarti con Bellarabi, Wirtz e Diaby. Unica punta il bomber ceco Patrik Schick.

QUI BAYERN MONACO – La formazione bavarese allenata da Nagelsmann potrebbe a sua volta optare per il modulo 4-2-3-1, schierando Süle, Upamecano, Hernandez e Davies nel blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare Kimmich e Goretzka, alle spalle dei trequartisti Gnabry, Müller e Sané. Unica punta l’attaccante polacco Robert Lewandowski.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Wirtz, Diaby; Schick. Allenatore: Gerardo Seoane

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski. Allenatore: Julian Nagelsmann

Dove vederla in Tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen – Bayern Monaco, valida per l’ottava giornata del massimo campionato tedesco, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.