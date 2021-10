Napoli – Torino, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli – Torino del 17 ottobre 2021, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022

NAPOLI – Tutto pronto allo Stadio Maradona per l’inizio di Napoli – Torin, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 17 circa. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 18.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski mentre davanti spazio a Politano, Osimhen e Insigne. Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, pacchetto difensivo composto da Djidji, Bremer e Rodriguez. A centrocampo Rincon e Mandragora in cabina di regia con Singo e Ansaldi sulle corsie esterne . Sulla trequarti Lukic e Brekalo, di supporto all’unica punta Sanabria.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti (da confermare)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric (da confermare)