Champions League, Bayer Leverkusen – Juventus: tedeschi dati favoriti

Champions League, Bayer Leverkusen – Juventus: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 11 dicembre dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i tedeschi

TORINO – Mercoledì 11 dicembre alle ore 21 si gioca Bayer Leverkusen – Juventus, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2019/2020. In Bundesliga i padroni di casa provengono da sue successi consecutivi, rispettivamente, contro Bayern e Schalke 04; in Coppa hanno ancora soperanze di qualificazione visto che l’Atletico Madrid, impegnato in casa contro il Lokomotiv Mosca, è distante solo un punto. I bianconeri, reduci dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio e seconda in qualifica, sono già certi di passare il turno.

Champions League, Bayer Leverkusen – Juventus: per i bookmakers tedeschi favoriti

Il segno 1 è quotato da 2,00 a 2,10. Il segno X è offerto mediamente a 3,60 mentre il segno 2 è dato da 3,45 a 3,50.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,27 a 1,31 , l’X/2 da 1,75 a 1,77 a 1,11 mentre l’1/2 vale da 1,27 a 1,29.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,00 a 2,02, l’Over 2,5 da 1,67 a 1,70. Pensano che potrebbe andare a segno solo il Napoli: il No Goal vale da 2,15 a 2,20, il goal da 1,60 a 1,67.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,25 a 7,00) seguito dall’1-0 (da 8,25 a 8,50) e dal 2-1 (da 8,25 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,90 a 4,00.