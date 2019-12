Bayer Leverkusen – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bayer Leverkusen – Juventus dell’11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LEVERKUSEN – Mercoledì 11 dicembre alle ore 21 si giocherà Bayer Leverkusen – Juventus, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra tedesca che sta vivendo un ottimo momento di forma come dimostrano i due importanti successi contro Bayern e Schalke 04. I padroni di casa hanno ancora delle chance per qualificarsi agli ottavi visto che l’Atletico Madrid, impegnato in casa contro il Lokomotiv Mosca, è distante solo un punto. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che, in campionato, sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio e in classifica occupano la seconda posizione con 36 punti. La squadra di Sarri è già certa di qualificazione e primo posto nel Gruppo D.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 11 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BAYER LEVERKUSEN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Hradecky in porta, pacchetto difensivo composto da Lars Bender e Wendell sulle corsie esterne mentre nel mezzo Svan Bender e Dragovic. A centrocampo Aranguiz e Baumgartlinger in cabina di regia mentre davanti Bellarabi, Havertz e Balley a supporto di Alario.

QUI JUVENTUS – Formazione sperimentale per Sarri visto che la Juventus è già certa del primo posto. I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Buffon in porta, pacchetto difensivo compost da De Sciglio e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Rugani. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Rabiot e Matuidi mezze ali mentre davanti Bernardeschi a supporto del tandem offensivo composto da Higuain e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bayer Leverkusen – Juventus, valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo D di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen – Juventus

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Bellarabi, Havertz, Balley, Alario. Allenatore: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Danilo, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri

STADIO: BayArena