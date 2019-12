Lazio – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Juventus del 7 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Sabato 7 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Lazio – Juventus, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i capitolini che stanno vivendo un gran momento di forma: nell’ultimo turno largo successo casalingo contro l’Udinese e terza posizione solitaria in classifica con 30 punti. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e in classifica occupano la seconda posizione con un punto di distacco dall’Inter.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 7 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Idee chiarissime per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI JUVENTUS – Qualche dubbio, soprattutto in attacco, per Sarri che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Bentancur mezze ali mentre davanti Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Juventus, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Juventus

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Olimpico