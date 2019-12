Fantacalcio, pagelle 15° giornata di Serie B 2019-2020

La quindicesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

BENEVENTO – La quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la manita del Benevento contro il Trapani, che consente ai sanniti di consolidare il primato in classifica: tripletta di Viola e reti di Coda e Sau.

Il Cittadella, dopo il pazzo 4-3 rifilato alla Salernitana, balza al secondo posto: Djuric sblicca il risultato, Diaw e Benedetti e D’Urso gli rispondono e Benedetti e a nulla valgono i gol di Giannetti e Kiyine. L’Ascoli perde in rimonta a Empoli: apre le marcature Brosco, pareggia Balkovec, Lagumina si fa parare un rigore ma poi segna il gol decisivo. Il Pescara, in doppio vantaggio con Galano e Machin, subisce l’ autogol di Kastrati e la rete di Aramu. Lo Spezia batte il Livorno grazie a Ragusa e Mastino.

Nella giornata di domenica il Trapani batte per 1-0 il Chievo, che non riesce a replicare alla rete firmata da Evacuo. L’Entella regola tra le mura amiche la Juve Stabia col risultato di 2-0: a segno De Luca ed Eramo. Il Perugia batte il Pescara 3-1. Succede quasi tutto nella prima frazione con gli umbri che scappano con Iemmello e Capone mentre Machin accorcia dal dischetto per il Delfino. Nella seconda frazione chiude i conti Iemmello dagli undici metri.

Lunedì doppio Monday Night: Pisa – Pordenone e Perugia – Cosenza.

