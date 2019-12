Diretta Empoli – Ascoli: risultato in tempo reale, il tabellino

Diretta di Empoli – Ascoli del 7 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15.

EMPOLI – Sabato 7 dicembre, alle 15 si gioca Empoli – Ascoli, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono da un periodo grigio, con solamente due punti nelle ultime 5 partite, sono in tredicesima posizione con 18 punti a -3 dall’Ascoli che è in settima posizione che viene dalla bella prestazione in Coppa Italia contro il Genoa (persa 3-2) ed ha ottenuto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite.

Le probabili formazioni di Empoli – Ascoli

L’ambiente empolese necessita di una scossa. La dirigenza ha provato a rianimare l’ambiente con un cambio in panchina: esonerato Christian Bucchi, è arrivato Roberto Muzzi. Ma la musica non sembra essere cambiata, tanto che nell’ultima giornata di campionato è arrivato un pesante KO contro il Frosinone. In vista di Empoli-Ascoli, Muzzi potrebbe stravolgere ancora l’undici titolare. In avanti a rischio La Gumina, insidiato da Merola. A centrocampo potrebbero restare fuori sia Bandinelli che Frattesi, rispettivamente sostituiti da Laribi e Bajrami.In casa Ascoli la situazione è decisamente più tranquilla. Il tecnico Paolo Zanetti può dunque puntare sulla continuità nella scelta della formazione. Dopo il turno di squalifica rientra Ninkovic, che subito va a recuperare il suo posto sulla trequarti. Ardemagni dovrebbe avere recuperato dagli acciacchi fisici e dovrebbe dunque essere della partita. In caso contrario, sarà Scamacca a sostituirlo. Sulla fascia sinistra di difesa ancora Padoin.

Empoli (3-5-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolau; Bajrami, Dezi, Ricci, Laribi, Balkovec; Mancuso, Merola. Allenatore: Roberto Muzzi.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Ninkovic; da Cruz, Ardemagni. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove seguire Empoli – Ascoli

Il match -Empoli – Ascoli sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

