Diretta Spezia – Livorno: risultato in tempo reale, il tabellino

Diretta di Spezia – Livorno del 7 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15.

LA SPEZIA – Sabato 7 dicembre, alle 15 si gioca Spezia – Livorno, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa hanno dato segni di ripresa nelle ultime partite, specialmente con la vittoria per 2-0 sul Frosinone e con il pareggio a Cosenza con l’uomo in meno per 20 minuti; i liguri si presentano alla partita in sedicesima posizione con 16 punti. Gli ospiti invece sono dentro una grave crisi, ultimi a 11 punti con un punto nelle ultime tre partite, ottenuto da uno 0-0 in casa della Cremonese.

Le probabili formazioni di Spezia – Livorno

In occasione di Spezia-Livorno, tra le fila dei padroni di casa non ci sarà Juan Ramos. Il terzino uruguaiano sconterà infatti una giornata di squalifica a causa dell’espulsione rimediata contro il Cosenza nello scorso turno di campionato. Sulla fascia sinistra agirà dunque Marchizza. Conferma in avanti per Ragusa, ballottaggio tra Bidaoui e Federico Ricci per una maglia da titolare nel tridente offensivo. Nessuno squalificato invece in casa Livorno. Breda dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto contro la Cremonese, con Raicevic che potrebbe rilevare Mazzeo al centro dell’attacco e Murilo che insidia Rocca per un posto sulla trequarti.

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Ricci. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Livorno (4-2-3-1): Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Agazzi, Luci; Marras, Murilo, Marsura; Raicevic. Allenatore: Roberto Breda.

Dove seguire Spezia – Livorno

Il match -Spezia – Livorno sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]