Diretta Cittadella – Salernitana: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Cittadella – Salernitana del 07 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

CITTADELLA – Sabato 7 dicembre, allo Stadio Tombolato di Cittadella si gioca Cittadella – Salernitana incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dal pareggio esterna sul campo del Crotone e in classifica occupano la quarta posizione con 22 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, reduci da un pareggio interno contro l’Ascoli Entrambe le squadre vogliono vincere, il Cittadella per salire in zona seconda posizione e la Salernitana per raggiungere la zona playoff.

Le probabili formazioni di Cittadella – Salernitana

Il Cittadella dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Paleari in porta e difesa composta da Ghiringhelli e Benedetti sulle fasce mentre al centro da Frare e Adorni. In mezzo al campo Pavan in regia con Vita e Branca mezze ali mentre poco più avanti agirà D’Urso di supporto al tandem d’attacco Rosagio – Diaw. Per la Salernitana probabile modulo 3-5-2 con Micai tra i pali e difesa formata da Karo, Billong e Pinto. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpa Akpro e Kiyine mezze ali e sugli esterni agiranno Lombardi e Lopez. In avanti giocheranno Jallow e Gondo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso; Rosagio, Diaw.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Jallow, Gondo.

Dove seguire Cittadella – Salernitana

Il match Cittadella – Salernitana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.