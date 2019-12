Diretta Pisa – Virtus Entella: risultato in tempo reale, il tabellino

Diretta di Pisa – Virtus Entella del 8 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

PISA – Con 7 punti nelle ultime tre partite, il Pisa è rinato e si trova al nono posto in classifica con 20 punti, a soli due punti dalla zona promozione. Nell’ultima partita di campionato, i toscani hanno vinto 2-0 contro la sorpresa del campionato Pordenone, grazie ad una doppietta siglata dal bomber Marconi, ora salito in doppia cifra. Questo è stato un risultato che ha confermato l’ottimo stato di forma dei giocatori nerazzurri. Dopo 14 giornate la Virtus Entella ha ottenuto 19 punti e occupa il dodicesimo posto in classifica pari merito con la Salernitana. Domenica scorsa allo stadio Comunale di Chiavari, il sodalizio ligure ha trionfato contro la Juve Stabia in maniera schiacciante per 2-0, risultato che sarebbe potuto essere molto più largo. I biancocelesti sono apparsi nettamente superiori alle vespe conquistando altri tre punti fondamentali. Si gioca l’8 dicembre con fischio d’inizio alle 15.

Le probabili formazioni di Pisa – Virtus Entella

Il mister del Pisa, D’Angelo si affiderà probabilmente al 3-5-2 con Masucci e Marconi come prime punte, a centrocampo Belli, Marin, Gucher, De Vitis e Verna mentre tra i pali ci sarà Gori. Nella squadra di Boscaglia si partirà probabilmente con il 4-4-2 con Mancosu e De Luca con due punte, invece in difesa nella linea a 4 ci saranno Sernicola, Valietti, Bonini e Sala.

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, Benedetti, Meroni; Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo.

Virtus Entella (4-4-2): Contini; Sernicola, Valietti, Bonini, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, De Luca. Allenatore: Boscaglia.

Dove seguire Pisa – Entella

Il match Pisa – Entella sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.