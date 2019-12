Diretta Juve Stabia – Frosinone: risultato in tempo reale, il tabellino

Diretta di Juve Stabia – Frosinone del 8 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELAMMARE DI STABIA – La Juve Stabia è in crisi e cerca disperatamente dei risultati utili, infatti la squadra campana è quartultima con 14 punti. Visto i pochi punti conquistati, i giocatori della Juve Stabia si trovano in un periodo buio. Complice anche l’ultima sconfitta subita con l’Entella, che complica ancora di più le cose per la situazione in classifica. I giocatori allenati da Fabio Caserta dovranno dare il massimo in questa gara se non vogliono essere sorpassati da Cosenza e Trapani, momentaneamente alle loro spalle con 13 punti. Il Frosinone si trova completamente in un’altra situazione rispetto ai padroni di casa. La squadra di Nesta si trova in nona posizione con 20 punti ottenuti in 14 giornate. I giocatori del Frosinone sono reduci della straordinario 4-0 ottenuto in casa contro l’Empoli, vittoria che ha permesso di sorpassare proprio i toscani e di andare a pari punti con il Pescara, momentaneamente ottavo con 20 punti. Un’ottima vittoria per il Frosinone, che però non deve abbassare la guardia, visti i pochi punti di distacco che lo separano dalle squadre rivali.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Frosinone

Fabio Caserta farà scendere la propria squadra con un probabile 4-2-3-1 con Cissè unica punta, supportato da Di Gennaro e Canotto come trequartisti mentre in difesa ci saranno Vitiello, Allievi, Tonucci e Germoni. Nesta invece si affiderà probabilmente al 3-5-2 con Novakovich e Dionisi come punte e al trio difensivo formato da Brighenti, Ariaudo e Capuano.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Allievi, Tonucci, Germoni; Calò, Calvano; Bifulco, Di Gennaro, Canotto; Cissè. Allenatore: Caserta.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta.

Dove seguire Juve Stabia – Frosinone

Il match Juve Stabia – Frosinone sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.