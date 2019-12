Sassuolo – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Cagliari dell’8 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

REGGIO EMILIA – Domenica 8 dicembre alle ore 15 andrà in scena Sassuolo – Cagliari, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta interna, in Coppa Italia, contro il Perugia. In campionato, invece, la squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio esterno contro la Juventus e in classifica occupa la quattordicesima posizione con 14 punti. Dall’altra parte c’è la squadra sarda che viene da due successi, in campionato e in Coppa Italia, contro la Sampdoria e in classifica occupa la quarta posizione, insieme alla Roma, con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 8 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Kyriakoupoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Romagna. A centrocampo Magnanelli in cabina di regia con Locatelli e Duncan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Djuricic, Caputo e Boga.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Rafael in porta, reparto difensivo formato da Cacciatore e Pellegrini sulle fasce laterali mentre nel mezzo Klavan e Pisacane. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre davanti Nainggolan a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Cagliari, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Calcio e in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Cagliari

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

CAGLIARI(4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: Mapei Stadium