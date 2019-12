Cagliari – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Sampdoria del 5 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

CAGLIARI – Giovedì 5 dicembre alle ore 21 andrà in scena Cagliari – Sampdoria, incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020. Quella che andrà in scena alla Sardegna Arena sarà una vera e propria rivincita visto che le due squadre si sono già affrontate lunedì nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A con i padroni di casa vittoriosi. In classifica la squadra sarda occupa la quarta posizione, insieme alla Roma, con 28 punti mentre i liguri occupano il diciassettesimo posto con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 5 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Aresti in porta, pacchetto difensivo composto da Lykogiannis e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Klvavan. A centrocampo Oliva in cabina di regia con Castro e Nandez mezze ali mentre davanti Ionita a supporto del tandem offensivo composto da Cerri e Simeone.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare a quello dei padroni di casa: Seculin porta, pacchetto difensivo composto da Thorsby e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Murillo e Regini. A centrocampo Vieira in cabina di regia con Linetty e Leris mezze ali mentre davanti Rigaoni alle spalle della coppia d’attacco formata da Caprari e Gabbiadini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Sampdoria, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Cagliari – Sampdoria

CAGLIARI (4-3-1-2): Aresti; Lykogiannis, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Castro, Oliva, Nandez, Ionita, Cerri, Simeone. Allenatore: Maran

SAMPDORIA (4-3-1-2): Seculin; Thorsby; Murillo, Regini, Murru, Linetty, Vieira, Leris, Rigoni, Caprari, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

STADIO: Sardegna Arena