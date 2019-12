Coppa Italia, Cagliari – Sampdoria: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Sampdoria: partita del quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

CAGLIARI – Tutto pronto al Sardegna Arena per l’incontro tra Cagliari – Sampdoria, partita valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 con Cerri e Ragatzu supportati da Castro mentre gli ospiti scendono in campo con il 4-4-2: Caprari e Maroni il tandem d’attacco. Dirigerà il match il signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro; Ragatzu, Cerri. A disposizione: Aresti, Ciocci, Faragò, Mattiello, Pinna, Pisacane, Cigarini, Naingollan, Nandez, Rog, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Chabot, Murillo, Augello; Leris, Vieira, Linetty Thorsby; Caprari, Maroni. A disposizione: Seculin, Falcone, Rigoni, Jankto, Regini, Gabbiadini, Murru, D’Amico. Allenatore: Ranieri