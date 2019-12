Diretta Sheffield United – Newcastle: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Sheffield United – Newcastle del 05 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle 20.30

SHEFFIELD – Questa sera 5 dicembre, allo Stadio Bramall Lane di Sheffield si gioca Sheffield United – Newcastle incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 20,30. I padroni di casa vengono dal pareggio esterna sul campo del Wolverhampton e in classifica occupano la nona posizione con 19 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, reduci da un pareggio interno contro il Manchester City. Entrambe le squadre vogliono vincere, lo Sheffield per salire in zona Europa e il Newcastle per non rimanere nelle zone basse della classifica.

Le probabili formazioni di Sheffield United – Newcastle

Lo Sheffield United dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Henderson in porta e difesa composta da Basham, Egan e O’Connell. In mezzo al campo Norwood in regia con Lundstram e Fleck mezze ali mentre sulle corsie agiranno Baldock e Stevens. Il tandem d’attacco sarà Mousset – McGoldrick. Per il Newcastle probabile modulo speculare con Dubravka tra i pali e difesa formata da Fernandéz, Clark e Dummett. A centrocampo Shelvey in cabina di regia con Almiron e Heyden mezze ali e sugli esterni agiranno Manquillo e Willems. In avanti giocheranno Joelinton e Saint-Maximin.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McGoldrick.

NEWCASTLE (3-5-2): Dubravka; Fernandéz, Clark, Dummett; Manquillo, Almiron, Shelvey, Heyden, Willems; Joelinton, Saint-Maximin.

Dove seguire Sheffield United – Newcastle

Il match Sheffiel United – Newcastle sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Collection.