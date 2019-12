Serie A, Sassuolo – Cagliari 2-2: il tabellino

Il tabellino di Sassuolo – Cagliari

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (46′ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi (74 Traoré), Djuricic (89′ Obiang), Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Russo, Duncan, Muldur, Raspadori, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

CAGLIARI(4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini (46′ Lykogiannis); Nandez (77′ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (46′ Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Deiola. Allenatore: Maran

Reti: 6′ Berardi, 35′ Djuricic, 51′ Joao Pedro, 90′ Ragatzu

Ammoniti: Klavan, Pellegrini, Berardi, Magnanelli, Djuricic, Pisacane, Rog

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Djuricic per l’1 a 0. Assist di Toljan per il 2 a 0. Berardi sbaglia un rigore, non parato da Rafael.