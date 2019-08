La compilazione del calendario di Serie A si svolgerà martedì 6 agosto nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, a partire dalle ore 20.

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio del calendario della Serie B 2019/2020 in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 57 HD e 58 del Digitale terrestre) e su DAZN oppure in diretta streaming su pc, tablet e smartphone.

Le date del campionato di Serie B 2019/2020

Il campionato si aprirà con gli anticipi di venerdì 23 agosto 2019 per concludersi il 14 maggio 2020. Quattro i turni infrasettimanali, Martedì 29 ottobre 2019, Martedì 3 marzo 2020, Martedì 21 aprile 2020 e Giovedì 14 maggio 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente il 7 e 8 settembre 2019, il 12 e 13 ottobre 2019, il 16 e 17 novembre 2019, il 28 e 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 30 dicembre al 17 gennaio 2020.

Al termine della regular season, per definire la terza squadra promossa in Serie A e la quartultima retrocessa in Serie C, si disputeranno, come di consueto ormai da qualche anno, playoff e playout, le cui date saranno rese note nel corso della stagione.

A differenza del campionato di Serie A, la Serie B scenderà in campo anche durante le festività Natalizie: si giocherà infatti anche il 26 e il 29 dicembre 2019. Confermato anche il turno di Pasquetta, in programma il 13 aprile 2020.

Calendario Serie B 2019 – 2020

[disponibile dal 6 agosto]