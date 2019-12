Pagelle 15° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 15° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – La quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il pareggio a reti inviolate tra Inter e Roma. Due parate di Mirantre rallentano la corsa scudetto dei nerazzurri.

L’Atalanta batte in rimonta il Verona, per due volte in vantaggio con Di Carmine, di Malinovskyi e Muriel su rigore i gol dei momentanei pareggi, decide nei minuti di recupero Dijmsiti. Il Napoli pareggia per 1-1 sul campo dell’Udinese. A Lasagna risponde Zielinski ma il risultato conferma il momento difficile della squadra di Ancelotti, empre più lontna dalla zona Champions League. La Lazio batte la Juventus e vola a -3 dai bianconeri, alla loro prima sconfitta stagionale.

Domenica si disputano le altre sei gare. Il lunch match vede il Genoa impegnato ul campo del Lecce. Alle 15 il Sassuolo riceve il Cagliari in una sfida tra le due squadre più soprendenti di questa prima parte di campionato. Spazio anche a Torino – Fiorentina e Spal – Brescia. Alle 18 a Marassi la Sampdoria, reduce dalla sconfitta rimediata a Cagliari all’ultimo secondo, attende il Parma. Posticipo serale sarà Bologna – Milan.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 8 dicembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Dove e quando trovare le pagelle della quattordicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Venerdì 6 dicembre



20.45

Inter – Roma (pagelle – tabellino)

Sabato 7 dicembre

15.00

Atalanta – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

18.00

Udinese – Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio – Juventus (pagelle – tabellino)

Domenica 8 dicembre

12.30

Lecce – Genoa (pagelle – tabellino)

15.00

Sasuolo – Cagliari (pagelle – tabellino)

Torino – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Spal – Brescia (pagelle – tabellino)

18.00

Sampdoria – Parma (pagelle – tabellino)

20.45

Bologna – Milan (pagelle – tabellino)