Bologna-Milan 2-3, il tabellino: seconda vittoria di fila per i rossoneri

Il tabellino di Bologna-Milan 2-3 il risultato finale: secondo successo consecutivo per i rossoneri che agganciano il Torino in nona posizione.

BOLOGNA – Nel match valevole per il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A il Milan espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 3-2. Prestazione convincente da parte dei rossoneri che centrano il secondo successo consecutivo grazie ai gol di Piatek, Bonaventura e Theo Hernandez mentre ai padroni di casa non basta la rete di Sansone e l’autogol di Theo Hernandez. Con questa vittoria la squadra rossonera aggancia il Torino, in nona posizione a 20 punti mentre il Bologna resta dodicesimo con 16 punti.

Bologna-Milan 2-3: il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten (46′ Svanberg), Poli; Skov Olsen (78′ Orsolini), Dzemaili (64′ Santander), Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Mbaye, Krejci, Soriano, Orsolini, Svanberg, Juwara, Destro. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetà, Bennacer (70′ Biglia), Bonaventura (79′ Paquetà); Suso, Piatek, Calhanoglu (85′ Castillejo). A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, R. Rodríguez, Krunić, Biglia, Castillejo, Borini, Kessie, Rebić, Leao. Allenatore: Pioli.

RETI: 15′ Rig. Piatek (M), 32′ Theo Hernandez (M), 40′ Aut. Theo Hernandez (B), 46′ Bonaventura (M), 84′ Rig. Sansone (B)

AMMONIZIONI: Bani, Tomiyasu, Palacio, Santander (B), Bennacer, Romagnoli (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara