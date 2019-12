SPAL-Brescia 0-1, il tabellino: decisiva la rete di Balotelli

Il tabellino di SPAL-Brescia 0-1 il risultato finale: decisiva la rete di Balotelli nella seconda frazione di gioco, Joronen salva su Petagna.

FERRARA – Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Brescia espugna il Paolo Mazza di Ferrara battendo la SPAL 1-0. Succede tutto nella seconda frazione con Balotelli che realizza il gol vittoria per le Rondinelle mentre Joronen suggella il successo parando il calcio di rigore a Petagna. Vittoria di importanza capitale per la squadra di Corini che sale in penultima posizione con 10 punti mentre i padroni di casa scivolano all’ultimo posto con 9 punti.

SPAL-Brescia 0-1: il tabellino del match

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Kurtic, Missiroli, Murgia (86′ Moncini), Jankovic (71′ Paloschi); Valoti (57′ Floccari), Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Mastrilli, Salamon, Valdifiori, Tunjov, Moncini, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor; Sabelli, Ndoj (66′ Magnani), Tonali, Bisoli, Romulo, Torregrossa (79′ Donnarumma), Balotelli (71′ Aye). A disposizione: Andrenacci Alfonso, Gastaldello, Magnani, Martella, Viviani, Mangraviti, Morosini, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Aye. Allenatore: Corini

RETI: 54′ Balotelli (B)

AMMONIZIONI: Cistana, Magnani, Joronen (B), Vicari, Kurtic, Cionek (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: Paolo Mazza