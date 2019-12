Udinese-Napoli 1-1, il tabellino: Zielinski risponde a Lasagna

Il tabellino di Udinese-Napoli 1-1 il risultato finale: i bianconeri passano in vantaggio con Lasagna, per i partenopei a segno Zielinski.

UDINE – Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Udinese e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio con Lasagna ma i partenopei pareggiano nella ripresa con Zielinski. E’ un risultato che serve solo ai friulani che salgono a quota 15 punti mentre prosegue la crisi senza fine del Napoli che resta in settima posizione con 21 punti, sempre più lontano dalla zona Champions.

Udinese-Napoli 1-1: il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (84′ Barak), Ter Avest (74′ Pussetto); Okaka, Lasagna (90′ Becao). A disposizione: Perisan, Nicolas, Opoku, Sierralta, Becao, Barak, Walace, Pussetto, Teodorczyk, Nestorovski. Allenatore: Gotti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne (46′ Llorente); Mertens, Lozano (62′ Younes). A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Leandrinho, Gaetano, Elmas, Llorente, Younes. Allenatore: Ancelotti

RETI: 32′ Lasagna (U), 69′ Zielinski (N)

AMMONIZIONI: De Paul, Fofana, Okaka (U), Mertens, Mario Rui (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena