Serie A, Atalanta – Hellas Verona 3-2: il tabellino

Il tabellino di Atalanta – Hellas Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Toloi, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler (54′ De Roon), Hateboer; Gomez; Muriel (77′ Barrow), Ilicic (28′ Malinovskyi). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Gosens, Guilherme, Piccoli, Ibanez. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti (46′ Empereur); Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina (78′ Verre), Zaccagni; Di Carmine (86′ Adjapong). A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Stepinski, Pazzini, Kumbulla, Danzi, Wesley, Tutino. Allenatore: Juric

RETI: 23′ e 57′ Di Carmine, 43′ Malinovskyi, 63′ rig. Muriel, 93′ Djimsiti

AMMONITI: Hateboer, Miguel Veloso, Bocchetti, Zaccagni,

ESPULSI: Dawidowicz (doppia ammonizione)

RECUPERO: 2′ minuti nel primo tempo, 6′ minuti nel secondo tempo.

NOTE: Assist di Faraoni per l’1 a 0. Assist di Lazovic per il 2 a 1. Assist di Toloi per il 3 a 2.