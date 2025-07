Abbonamenti Lazio 2025-2026: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei biancocelesti per il Campionato 2025/2026. Date di vendita, tipologie e prezzi, modalità di acquisto

PARMA – É partita ufficialmente giovedì 26giugno alle ore 15:00 la campagna abbonamenti della Lazio 2025/26, intitolata “Su c’é er Maestro ch ce sta a guardà…”. Tre le fasi previste per l’acquisto, con agevolazioni per abbonati storici, nuove promozioni e sconti dedicati.

ABBONAMENTI SERIE A 2025-2026

Cosa include l’abbonamento?

L’abbonamento per la stagione 2025/26 comprende:

Le 19 partite casalinghe del Campionato di Serie A Enilive

La prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa

Periodo di vendita

Inizio campagna abbonamenti: Giovedì 26 giugno, ore 16:00

Chiusura vendite: Mercoledì 20 agosto, ore 23:59

Fase 1 – Rinnovo Abbonamenti

Dal 26 giugno (ore 16:00) al 9 luglio (ore 23:59)

Prelazione sul proprio posto per gli abbonati della stagione 2024/25

Possibilità di nuovo abbonamento sui posti liberi

Durante questa fase, i vecchi abbonati possono confermare il proprio posto oppure scegliere tra quelli disponibili.

10 e 11 luglio

Ultima possibilità per i vecchi abbonati che non hanno ancora rinnovato

Potranno abbonarsi solo sui posti rimasti liberi

Fase 2 – Nuovi Abbonamenti

Dal 14 luglio (ore 16:00) al 20 agosto (ore 23:59)

Vendita libera aperta a tutti

Possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti non confermati durante la fase di prelazione

Prezzi Abbonamenti Stagione

CURVA NORD

Intero: 295€

Donne e Under 16: 250€

Invalidi 100%: 220€

Aquilotto: 80€

DISTINTI NORD-EST / NORD-OVEST

Intero: 295€

Donne e Under 16: 250€

Invalidi 100%: 220€

Aquilotto: 80€

CURVA MAESTRELLI / DISTINTI SUD-EST

Intero: 280€

Donne e Under 16: 238€

Invalidi 100%: 209€

Aquilotto: 80€

TEVERE PARTERRE LATERALE

Intero: 499€

Donne e Under 16: 450€

Invalidi 100%: 400€

Aquilotto: 80€

TEVERE PARTERRE CENTRALE

Intero: 615€

Donne e Under 16: 550€

Invalidi 100%: 480€

Aquilotto: 80€

TEVERE LATERALE

Intero: 640€

Donne e Under 16: 560€

Invalidi 100%: 505€

Over 65: 560€

Aquilotto: 80€

TEVERE TOP

Intero: 795€

Donne e Under 16: 670€

Invalidi 100%: 605€

Over 65: 670€

Aquilotto: 80€

MONTE MARIO LATERALE

Intero: 750€

Donne e Under 16: 620€

Invalidi 100%: 580€

Over 65: 620€

Aquilotto: 80€

MONTE MARIO TOP

Intero: 920€

Donne e Under 16: 760€

Invalidi 100%: 690€

Over 65: 760€

Aquilotto: 80€

ONORE LATERALE DESTRO

Intero: 2700€

Invalidi 100%: 1200€

Aquilotto: 500€

Informazioni utili

Cambio utilizzatore

Il cambio utilizzatore per questa stagione è disponibile per un massimo di 5 partite nel corso dell’intera stagione. Sarà possibile effettuare un solo cambio utilizzatore sulla stessa partita.

Per le tariffe ridotte i cambi utilizzatori sono possibili solo verso pari categoria.

Aquilotto in Curva Nord

L’abbonamento a tariffa ridotta Aquilotto in Curva Nord può essere acquistato solo ed esclusivamente in fase di rinnovo in prelazione (dal 26/6 al 9/7).

L’abbonamento Aquilotto in tutti gli altri settori dello stadio deve comunque essere necessariamente acquistato abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65) e fino a un massimo di 3.

Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

L’abbonamento in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est dà diritto ad assistere a 19 partite, e precisamente 18 partite casalinghe di Campionato di Serie A Eni Live e la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa. E’ esclusa la partita di campionato Lazio-Roma. Ai titolari di questa tipologia di abbonamento, in occasione del derby casalingo, sarà garantita una fase di acquisto riservata per un posto tra quelli disponibili al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento dello specifico settore acquistato.

Acquisto online

La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare gli abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono le ricevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.it.

Al costo degli abbonamenti online verrà applicata una commissione di servizio.