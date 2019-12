Bayer Leverkusen-Juventus 0-2, il tabellino: decidono Ronaldo e Higuain

Il tabellino di Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 il risultato finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Higuain nell’ultimo quarto d’ora.

LEVERKUSEN – Nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D di Champions League la Juventus vince 2-0 in casa del Bayer Leverkusen chiudendo la fase a gironi con una vittoria. A decidere il match i gol di Cristiano Ronaldo e Higuain nell’ultimo quarto d’ora di match. Vittoria utile soprattutto al morale della squadra bianconera che chiude in prima posizione con 16 punti mentre i tedeschi salutano la Champions League approdando alla fase a eliminazione diretta di Europa League.

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2: il tabellino del match

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay (66′ Baumgartlinger); Bellarabi (66′ Bailey), Havertz, Diaby; Alario (82′ Volland). A disposizione: Ozcan, Wendell, Tah, Retsos, Baumgarlinger, Volland, Bailey. Allenatore: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado (93′ Muratore), Pjanic, Rabiot (85′ Matuidi); Bernardeschi (66′ Dybala); Higuain, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Portanova, Muratore, Matuidi, Dybala. Allenatore: Sarri

RETI: 75′ Ronaldo (J), 92′ Higuain (J)

AMMONIZIONI: //

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: BayArena