Diretta Club Brugge – Real Madrid: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Club Brugge – Real Madrid dell’11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, calcio d’inizio alle 21

BRUGES – Mercoledì 11 dicembre si gioca Club Brugge – Real Madrid, gara valida per la sesta giornata del Gruppo A della fase a gironi della Champions League. Calcio di inizio fissato per le ore 21. Il Club Brugge è in testa alla classifica dell Jupiler League belga avendo vinto anche nell’ultimo turno, in rimonta, contro St. Truiden mentre in Champions è a quota 3 e spera ancora nella qualificazione. Il Real Madrid è primo nella Liga spagnola, nonostante abbia una partita in meno rispetto alle altre, non al Barcellona; in Coppa è a quota 8 ed è già clasificato al secondo posto dietro al Paris Saint Germain- La gara di andata si è chiusa sul risultato di 2-2.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CLUB BRUGGE KV:. A disposizione:. Allenatore: Philippe Clement.



REAL MADRID:. A disposizione:. Allenatore: Zinédine Zidane.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Club Brugge – Real Madrid

Per il Club Brugge probabile modulo 4-3-3 con Mignolet tra i pali e difesa formata da Mechele e Deli e da Mata e Ricca ai lati. In mezzo al campo Vanaken, Vormer e Rits. In attacco Diatta, Dennis e Tau. Il Real Madrid potrebbe scendere in campo con il modulo speculare con Cortuois i porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Varane-Romos ed da Carvajaò e Nacho sulle corsie. A centrocampo Modric, Casemiro e Kroos. Tridente offensivo composto da Vasquez, Benzema e Hazard. Semre che all’ultimo momento Zidane non opti per un turnover in vista degli importanti impegni di campionato, tra cui il Clasico.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Vanaken, Vormer, Rits; Diatta, Dennis, Tau. Allenatore: Clement

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

Dove seguire Club Brugge – Real Madrid

Il match Ckub Brugge e Real Madrid-sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport (canale 255 satellite)