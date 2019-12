Diretta Olympiacos – Stella Rossa: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Olympiacos – Stella Rossa del 11 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

ATENE – Mercoledì 11 dicembre, si gioca Olympiacos – Stella Rossa, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. Si chiude il Gruppo B con Olympiakos-Stella Rossa che è un confronto che deciderà chi arriverà terzo. Il girone dice Bayern Monaco primo a 15, Tottenham a 10, Stella Rossa a 3 e Olympiacos che chiude a 1, infine. I greci, dunque, dopo il buon pari alla prima con il Tottenham per 2-2, hanno avuto un crollo netto. Quattro ko di fila e qualificazione praticamente sfumata, quindi l’unica chance realistica porta al terzo posto che arriverebbe solo in caso di vittoria. I serbi si aggrappano alla vittoria dell’andata, unico bagliore in un girone disastroso. Agli ospiti basterà un pari per classificarsi terzo posto. All’andata vittoria serba per 3-1 in rimonta; dopo il vantaggio greco con Semedo, la Zvezda ribaltò la questione con Vulic, Milunovic e Boakye.

Le probabili formazioni di Olympiacos Stella Rossa

I padroni di casa dovrebbero scendere con il 4-4-2, senza capitan Fortounis e senza senza l’ex Bologna Christodoulpoulos ma con Podence e Guerrero a giudare l’attacco e con Elabdellaoui, Meriah, Cissé e Tsimikas in linea difensiva. Mister Milojevic in questa gara dovrebbe non avrà a disposizione il bomber Pavkov, dunque si affiderà a Vukanovic e Boakye come punte nel 4-4-2 con Canas, Jovancic, Garcia e Marin a centrocampo.

Olympiakos (4-4-2): Sá; Elabdellaoui, Meriah, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero. Allenatore: Martins.

Stella Rossa (4-4-2): Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Jander; Canas, Jovancic, Garcia, Marin; Vukanovic, Boakye. Alleatoren: Milojevic.

Dove seguire Olympiacos – Stella Rossa

Il match Olympiacos – Stella Rossa sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT.