Pontedera-Pescara: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pontedera-Pescara di Martedì 11 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PONTEDERA – Martedì 11 marzo 2025, alle ore 18.30, allo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, avrà inizio Pontedera-Pescara, gara valida per la trentunesima giornata del Girone B di Serie C 2024-2025, che si gioca in turno infrasettimanale.

Indice:

Il Pontedera di Menichini si presenta all’incontro reduce dallo stop esterno contro la capolista Entella per 3-1. La squadra toscana occupa attualmente il 12esimo posto con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno gol fatti e quarantaquattro subiti. Deve cercare di rispondere per non perdere terreno e superare le tre battute di arresto nelle ultime quattro partite.

Diversa la situazione per gli abruzzesi, che hanno vinto 4-1 contro la Lucchese e si trovano al quarto posto a quota 54. Il loro percorso racconta di quattordici partite vinte, otto pareggiate e cinque perse, quarantino reti realizzate e ventisette incassate. Nelle ultime cinque sfide il Pontedera ha collezionato sei punti, il Pescara dieci. All’andata finì 2-1 per il Delfino, che viene dato favorito anche questa volta con il segno “2” quotato mediamente 1.85.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PONTEDERA-PESCARA]

PONTEDERA:. A disposizione:



PESCARA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Pescara

Portieri: Saio, Plizzari, Profeta.

Difensori: Crialese, Lancini, Letizia, Moruzzi, Pellacani, Pierozzi, Isufi, Kunze.

Centrocampisti: Dagasso, De Marco, Meazzi, Squizzato, Valzania.

Attaccanti: Alberti, Bentivegna, Cangiano, Ferraris, Tonin, Arena, Berardi.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti di Como e Manuel Marchese di Pavia, mentre il IV Uomo sarà Samuele Andreano di Prato.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Menichini dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Calvani tra i pali e con Cerretti, Martinelli, Moretti, Perretta pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Guidi e e Ladinetti Tra le linee Scaccabarozzi,, di supporto all’unica punta Italeng; ai lati Vitali e Sala.

COME ARRIVA IL PESCARA – Mancherà Brosco per squalifica mentre Bentivegna è in dubbio per un problema muscolare. Sergio Baldini dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3, con Plizzari tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Pellacani e Lancini e sulle fasce da Pierozzi e Moruzzi. A centrocampo Valzania, Squizzato e Dagasso. Tridente offensivo composto da Cangiano, Ferraris e Alberti.

Probabili formazioni di Pontedera-Pescara

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti, Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Italeng. Allenatore: Menichini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Cangiano, Ferraris, Alberti. Allenatore: Baldini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta